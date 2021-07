Algérie: Ligue 1 - Le leader cale à Médéa, le CRB seul dauphin

Alger — L'ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, a reçu un coup d'arrêt, en s'inclinant sans gloire, dimanche en déplacement face à l'Olympique Médéa (3-1), et reste sérieusement menacée par le CR Belouizdad, qui s'est emparé de la position de dauphin, grâce à son succès sur le terrain de l'USM Bel-Abbès (0-2), à l'occasion de la 29e journée.

Alors qu'elle se devait de maintenir la cadence en tête, l'Entente, dans un jour sans, s'est heurtée à une solide et accrocheuse formation de Médéa, qui a décroché une victoire logique, grâce notamment à un doublé de Bouzid Dadache (4e, 31e). Un revers qui permet aux poursuivants directs du leader sétifien de se relancer plus que jamais dans la course au titre.

Rien ne va plus pour l'Entente qui concède sa deuxième défaite consécutive à l'extérieur, après avoir été renversée au stade du 5-juillet face au MC Alger (3-2).

Le Chabab qui revient à trois points du leader, compte un match en moins à disputer au stade du 20-août 1955 face à la JS Kabylie, et se positionne idéalement pour défendre son titre.A l'Ouest du pays, le MCO s'est contenté d'un match nul face à l'USM Alger (1-1). Menée au score dès la 12e minute de jeu, la formation oranaise est parvenue à remettre les pendules à l'heure en seconde période par Benhamou (80e), et aurait même pu prétendre à la victoire, au moment où le club algérois a reculé d'un cran, notamment après l'expulsion du défenseur central Mustapha Bouchina (62e).

Il s'agit du deuxième match nul de rang pour le MCO, après celui décroché à Chlef (0-0), alors que l'USMA échoue à faire la passe de trois, après deux succès de suite.

Comme ce fut le cas face à l'ESS, le "Doyen" a réussi à revenir dans le score et renverser la vapeur grâce à ses deux défenseurs : Saâdou (43e) et Hachoud (69e), après avoir été mené au score sur une réalisation signée Aïchi (40e).

Le WAT, qui restait sur une belle série de trois victoires de suite, retombe dans ses travers, et ne compte désormais qu'un seul point d'avance sur le premier relégable le RC Relizane.

La JSK se rassure avant le Raja Casablanca, le RCR renoue avec la victoire

La JS Kabylie, battue lors de la précédente journée à Béchar face à la JS Saoura (2-0), s'est rachetée en battant à Tizi-Ouzou le NC Magra (1-0). Il s'agit du dernier match pour les joueurs de l'entraîneur français Denis Lavagne avant la finale de la Coupe de la Confédération, samedi 10 juillet face aux Marocains du Raja Casablanca au stade de Cotonou (Bénin).

Le NCM a vu sa série de six matchs d'invincibilité prendre fin à Tizi-Ouzou, et reste toujours menacé par le spectre de la relégation, puisqu'il ne compte que deux points d'avance sur les places relégables.

En bas du tableau, le NA Husseïn-Dey a réussi l'essentiel en battant la lanterne rouge la JSM Skikda (2-0), une victoire qui permet aux "Sang et Or" de respirer et surtout poursuivre leur mission de sauvetage en toute sérénité.

De son côté la JSMS, qui concède pour l'occasion sa 7e défaite de suite, continue de manger son pain noir, et s'approche un peu plus d'un retour en Ligue 2. La formation de Skikda s'est présentée avec un effectif issu de la réserve.

Le RC Relizane, qui a enregistré l'arrivée de l'entraîneur Lyamine Bougherara, en remplacement de Si Tahar Chérif El-Ouezzani, a renoué avec la victoire, en battant à la maison l'AS Aïn M'lila (2-1). L'ASAM qui a réussi à mettre fin à cinq défaites de suite, en s'imposant jeudi face au MCA (2-0), retombe ainsi dans ses travers.

La 30e journée se jouera jeudi prochain, et sera marquée par le choc ES Sétif - CR Belouizdad. Le match JSM Skikda - JS Kabylie est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des "Canaris" en finale de la Coupe de la Confédération.