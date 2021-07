Congo-Brazzaville: Santé - Jean-Jacques Mbungani rencontre les acteurs de son secteur

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, poursuit ses rencontres avec les différents responsables de son ministère. C'est dans cette logique qu'il a présidé récemment une séance de travail avec le personnel de l'Inspection générale à la santé.

Lors de la première rencontre avec leur autorité de tutelle, l'inspecteur général à la Santé, M. Komba Djeko a déclaré qu'il était question de présenter au ministre de la Santé publique le rapport des différents contrôles réalisés dans le cadre de la mission confiée à cet organe du ministère de la Santé publique. « Nous avons présenté un rapport fabuleux et très profond qui a tellement rassuré le ministre qui nous a encouragés à maintenir le cap... Ce sont des éléments détaillés qui démontrent ce que nous avons trouvé sur le terrain comme infraction et irrégularité au niveau de Kinshasa tout comme à l'intérieur où nous avons des organes décentralisés avec des inspecteurs provinciaux à la santé», a déclaré l'inspecteur général à la Santé, au terme de l'audience.

Il a, par ailleurs, souligné : «C'est notre première séance avec le ministre de la Santé depuis sa nomination dans le gouvernement. Nous avons expliqué à son excellence Dr Jean-Jacques Mbungani les missions qui nous sont assignées par l'Etat. Quel est notre mandat, comment sommes-nous organisés et surtout quels sont les résultats attendus ? Il est important aussi de fixer le ministre sur ce que nous avons déjà réalisé par rapport à notre mission.»

Au cours de leur échange, l'inspecteur général à la Santé, M. Komba Djeco a soumis au ministre Mbungani et sa vice-ministre, Mme Véronique Kilumba, les multiples problèmes et défis auxquels est confronté son service. Il s'agit notamment des primes des inspecteurs, des frais de fonctionnement de l'IGS conformément au décret portant sa création, son organisation et son fonctionnement. Ils ont également évoqué le dossier en rapport avec la passation des marchés.

Komba Djeko aussi a plaidé pour la dotation des moyens de mobilité et de communication régulière ; le financement et le renforcement des capacités du service de l'IGS afin qu'elle soit en mesure de sanctionner tous les coupables et contrefacteurs sur le terrain. L'Inspection générale à la Santé est une structure qui dépend directement du ministère de la Santé. Elle a pour mission de contrôler de manière permanente les services et autres structures de la santé en RDC afin de garantir le bien-être de la population.