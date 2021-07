Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Une diversité animale riche mais menacée

Dans sa récente enquête sur la biodiversité du Bassin du Congo, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale note à la fois des progrès en matière de gestion des aires protégées et de nombreuses menaces que représentent le braconnage et le trafic des espèces rares.

Les enquêteurs se sont préoccupés des cas des chimpanzés d'Elliot estimés entre 6000 à 9000, des chimpanzés d'Afrique centrale (environ 140000), des chimpanzés de l'est (181000 à 256000), des Bonobo (15000 à 20000) qui sont en danger d'extinction et surtout des gorilles de rivière (250 à 300), des gorilles des plaines occidentales (316000), des gorilles de l'est (3800), des gorilles de montagnes qui se trouvent en danger critique d'extinction.

En dépit des mesures de protection qui sont prises au niveau national et communautaire, ces espèces sont inscrites sur la liste rouge des agences de protection de la nature. Il faut savoir que les aires protégées jouent un rôle important dans la protection de ces grands singes, ainsi que de nombreuses autres espèces. Cette protection est toutefois très variable, selon les espèces ou sous-espèces considérées : par exemple, seulement 15% de l'aire de répartition du chimpanzé d'Afrique centrale ou du gorille des plaines occidentales sont officiellement protégés.

Ces espèces sont encore assez largement répandues, explique le rapport, mais elles subissent de fortes pressions et leur protection doit être améliorée. Or, plus de 98% de l'aire de répartition du gorille de montagne sont protégés. Cette espèce est endémique, répartie sur une zone très limitée, cernée par des terres agricoles et une très forte densité de population humaine.

D'après les experts, si la présence des aires protégées est nécessaire pour affecter officiellement des portions de territoires à la protection de la biodiversité, cela n'est pas toujours suffisant face au grand braconnage à l'arme de guerre..., surtout lorsque la gestion de ces aires protégées ne bénéficie pas des investissements voulus. La disparition des derniers rhinocéros blancs du nord du parc de la Garamba en constitue, ajoutent-ils, un exemple patent et que la mort du dernier individu mâle, en 2018, a annihilé tout espoir de sauver l'espèce.

« Une autre espèce animale d'importance majeure dans la dynamique forestière est l'éléphant de forêts. Des inventaires fauniques réalisés par le Fonds mondial pour la nature (WWF) entre 2008 et 2016 ont révélé une chute de 66% de leurs populations. Leur protection nécessite à la fois une amélioration des réseaux d'aires protégées, l'identification de corridors de migration et l'amélioration de la connectivité forestière entres ces aires protégées », a-t-on appris du même document.

Le rapport intitulé « Dynamique des aires protégées en Afrique centrale : des enjeux écologiques au développement socio-économique », a également salué l'évolution des législations dans les dix pays de la sous-région, la maîtrise des activités de développement au sein des régions et la prise en compte des besoins des populations locale et autochtone.