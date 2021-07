Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Les étudiants invités à s'approprier la problématique de gestion des déchets

Le géographe Rodrigue Kinouani a invité, le 3 juillet dernier, les étudiants de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) de Kintélé, à s'approprier la problématique de la gestion des déchets urbains dans les grandes villes du pays.

A l'initiative de la direction générale de l'UDSN, présidée par le Pr Ange Antoine Abena, la série de conférences périodiques s'est poursuivie le week-end dernier avec une communication sur le thème : « Des déchets à l'emploi ». A partir des résultats des études menées à Brazzaville et Dolisie, le conférencier, Rodrigue Kinouani, a sensibilisé les étudiantsà la gestion des déchets. Il a, en effet, insisté sur les différents maillons de cette filière et la manière d'entreprendre dans le secteur des déchets.

Selon lui, la question des déchets urbains se pose avec acuité dans un contexte général de croissance urbaine et démographique, mais également en raison de l'évolution rapide de modes de production et de consommation. Tout cela avec pour conséquences les risques sanitaires, la pollution de l'environnement et la dégradation du cadre de vie.

S'agissant des maillons, il a cité la pré-collecte, la collecte, le transfert et le tri, ainsi que la valorisation des déchets. « Après l'aire de transit des ordures ménagères de Mpila, les déchets sont transportés, en absence de centre de tri préalable des déchets ; au centre d'enfouissement technique de Lifoula. A Dolisie, la grande majorité des déchets collectés par les OPC et les camions de la mairie est stockée à la décharge municipale, une carrière latéritique située à 8 km de la ville », a illustré Rodrigue Kinouani, précisant que le tri et la valorisation des déchets constituent le maillon le plus faible au Congo, en raison des pratiques peu développées.

« Susciter les vocations de l'auto entrepreneur »

D'après lui, la gestion des déchets est un secteur pourvoyeur d'emplois. En effet, si la récupération et le recyclage étaient l'apanage des populations marginales à la recherche de ressources pour assurer leurs revenues, le potentiel économique du déchet est ainsi devenu, a poursuivi Rodrigue Kinouani, un enjeu crucial pour de nombreux acteurs privés et publics. « La filière de la production des déchets génère des ressources. Il ne faut pas se limiter aux seules opérations de pré-collecte et de collecte, mais également au cycle de valorisation des déchets », a insisté le chef de service des archives, documentation et publication de l'Institut géographique national.

Les enjeux liés à la gestion des déchets sont, a-t-il déclaré, par nature planétaire. Il s'agit notamment de la préservation de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la santé et de la salubrité publique, la limitation des pressions sur les ressources naturelles et énergétiques. « Cette communication devrait susciter les vocations de l'auto-entrepreneur dans le secteur des déchets, en réfléchissant sur les activités à mener pour aboutir à une valorisation durable des déchets au Congo », a conclu Rodrigue Kinouani, enseignant vacataire à l'Université Marien-Ngouabi et à l'UDSN.