Congo-Kinshasa: Etat de siège au Nord-Kivu - La population appelée à collaborer davantage avec l'armée et la police

Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures restrictives relatives à l'état de siège et de poursuivre les opérations militaires en profondeur dans les zones rouges.

Le gouvernement, réuni par visioconférence en conseil des ministres autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le 2 juillet, à Kinshasa, a abordé notamment la question de la restauration de l'autorité de l'Etat et du retour de la paix dans la partie est de la RDC. En introduction, le Premier ministre a attiré l'attention du conseil sur le recours à des tactiques terroristes à Beni pour monter la peur dans la population, attitude qui pousse le gouvernement à accroître son soutien aux forces armées et aux services de renseignement.

Selon le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Aimé Ngoy Mukena, le nouveau mode opératoire des terroristes à Beni dans la partie nord de la province du Nord-Kivu consiste à l'usage d'engins explosifs artisanaux dans des espaces publics. En réponse à ces nouvelles méthodes, le gouvernement a lancé un appel au renforcement de la vigilance des Forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la collaboration de la population avec l'armée et la police en dénonçant toute manœuvre ennemie et à la contribution à la sécurisation plus accrue de la cité.

Face à la situation qui prévaut à Beni, les Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) ont mis en œuvre les dispositions suivantes : l'analyse des débris d'engins explosifs improvisés de Beni afin d'en déterminer la composition chimique ; le renforcement des mesures restrictives relatives à l'état de siège. Les autres mesures concernent la poursuite des opérations militaires en profondeur dans les zones rouges et la réorganisation des unités déployées qui ont perdu le gros de leurs effectifs.

Le ministre de la Défense nationale a porté à la connaissance des membres du conseil que le constat fait par le chef de l'Etat et commandant suprême des Fardc sur l'existence, il y a quelques années, des réseaux mafieux au sein des forces de défense et sécurité a été très apprécié par les gradés et les soldats de rang. Ainsi, il a décidé de la relance immédiate des procédures judicaires à l'endroit des présumés détourneurs dont les dossiers sont pendants devant les cours et tribunaux militaires.