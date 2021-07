Congo-Brazzaville: Journées nationales du patrimoine - Le pays organise sa première édition

Les journées nationales du patrimoine se tiendront, du 6 au 8 juillet, à la préfecture de Brazzaville. En prélude à celles-ci, les directeurs des fouilles archéologiques, Ghislain Amédée Moussoungou, et du musée des monuments et sites historiques, Nicole Mantsanga Bambi, à la direction générale du patrimoine et des archives du ministère de la Culture et des Arts, ont animé un point de presse pour expliquer le concept et la tenue de ces assises.

Instituées par arrêté n° 7135 du 26 octobre 2017, les journées du patrimoine sont célébrées partout sous l'impulsion de l'Unesco qui a demandé aux États parties de célébrer chaque année la journée du patrimoine nationale. Au niveau de l'Afrique, cette journée est commémorée chaque 5 mai. La République du Congo a choisi les dates du 6 au 8 juillet pour organiser la toute première édition de ces journées sur le thème « Patrimoine congolais, identification, préservation, valorisation et pérennisation ».

La célébration de ces journées sera marquée par deux volets ; un volet festif et un volet scientifique. A ce sujet, un colloque sera organisé avec des thèmes bien précis ainsi que des illustrations du patrimoine. « Nous avons remarqué que nombreux sont ceux de nos concitoyens qui ne connaissent pas notre fond culturel, le creuset culturel de l'identité du Congolais... Voilà pourquoi nous nous appuyons sur les textes officiels pour illustrer en ce qui concerne le patrimoine immatériel et exposer ce qui concerne le patrimoine culturel », a indiqué Ghislain Amédée Moussoungou, précisant qu'il y aura un public cible bien précis. En effet, au-delà des personnalités, la cible primordiale c'est la jeunesse, parce que, a-t-il souligné, le patrimoine n'est pas connu des jeunes. Avec la mondialisation, l'identité congolaise est en train de se perdre. A titre d'exemple, aujourd'hui les jeunes ne savent plus ce que sont les masques Kota, kitoumou, ...

Six thèmes de communication en trois panels

Le colloque qui interviendra après la cérémonie d'ouverture portera sur six thèmes de communication repartis en trois panels. Le premier panel consacré à « La présentation du patrimoine congolais » aura deux communications. Une première sur la « présentation du patrimoine culturel et naturel » ; et une deuxième sur la « présentation du patrimoine culturel immatériel ».

Le deuxième volet concerne « L'importance du patrimoine congolais ». Ce volet portera sur : « L'impact socioculturel et économique du patrimoine culturel et naturel congolais » ; « La place des archives et de la documentation ».

Enfin le troisième panel statuera sur « Les facteurs de menaces et les mesures de préservation notamment le cadre juridique et législatif ». Dans ce volet, il y aura également deux sous-thèmes : un premier sur « Les facteurs de menace du patrimoine culturel congolais », et un deuxième sur « Le cadre juridique du patrimoine culturel congolais ».

En ce qui concerne le cadre juridique du patrimoine culturel congolais, Nicole Mantsanga Bambi, a indiqué que « c'est l'occasion pour nous de présenter un certain nombre des conventions de l'Unesco ratifiées par le Congo. Nous aurons aussi à présenter nos arrêtés portant sur la protection du patrimoine naturel et culturel. Outre le côté scientifique, nous aurons des visites guidées. Nous avons ciblé un certain nombre des sites naturels et culturels. Il s'agit, entre autres, du Square de Gaulle, Les Cataractes, la Basilique Sainte-Anne et ses environs, la Place de la liberté, la Manufacture d'art et d'artisanat congolais, L'école de peinture de Poto-Poto. »

Notons que le colloque se déroulera dans la salle. Quant aux illustrations du patrimoine culturel et immatériel, elles seront présentées dans la cour. Il s'agira des danses, des contes, du patrimoine culinaire, de la sape, ...