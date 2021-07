Ile Maurice: Bramer Property Fund - La NPFL rembourse Rs 40 m a un couple réunionnais

Le couple Asssenjee avait investi Rs 50 millions au Bramer Property Fund de l'ex-groupe BAI depuis 2011. Après dix ans d'une longue bataille légale, un accord est intervenu entre Abdul Kader et Bernadette Assenjee et la National Property Fund Ltd (NPFL) pour le remboursement de 80 % de leurs investissements dans cette institution bancaire.

L'accord a été ratifié le jeudi 1er juillet devant la juge Veronique Kwok, siégeant à la cour commerciale. Me Maxime Sauzier, Senior Counsel, qui représente les intérêts du NPFL, a informé la juge qu'un accord est intervenu entre les deux parties et sa cliente a accepté de débourser 80 % de la somme investie dans cette institution bancaire, soit Rs 40 millions. Il faut savoir qu'entretemps, la Bramer Property Fund a été mis sous administration spéciale. La Financial Intelligence Unit a aussi été sollicitée pour accepter le deal entre ceux concernés. Plusieurs documents ont été échangés.

L'Integrity Reporting ZServices Agency (IRSA) était aussi engagée dans cette affaire. Cette agence avait demandé au couple réunionnnais de faire connaître la provenance de leur argent. Après enquête, il a été établi que les investissements ne provenaient pas de l'argent sale. D'où la décision de la NPFL de rembourser 80 % des investissements de ce couple qui était représenté par sir Hamid Moollan, QC, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Me Kader Rajah, Senior Attorney.