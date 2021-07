Sénégal: Lutte contre la forte pression aviaire dans la vallée du fleuve Sénégal - Les opérations lancées par la Saed et Cie à Mboubène

Les opérations de lutte anti aviaire ont démarré à Saint-Louis et vont se poursuivre sur toute l'étendue de la Vallée du Fleuve Sénégal. Le premier site traité a été Yélar Mboubène où les oiseaux granivores ont eu à dévaster plus de 150 hectares de riz.

Selon le Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow, une dizaine de dortoirs d'oiseaux sont identifiés et seront éradiqués afin de préserver le reste de la production de la saison sèche chaude estimée à 43 000 hectares d'emblavure de riz.

Les producteurs de riz de la Vallée du Fleuve Sénégal peuvent désormais pousser un ouf de soulagement par rapport à la résolution de la pression aviaire qui a longtemps hanté leur sommeil. En effet, le Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow et ses partenaires ont démarré le jeudi 1er Juillet, dans la zone de Yélar Mboubène, localité située dans la commune de Diama, la lutte contre les oiseaux granivores, et cela, en présence du Directeurrégional du développement rural (Drdr), Hamadou Baldé. Les deux institutions ont décidé de mutualiser leurs forces pour mieux faire face à cette forte pression aviaire notée depuis plusieurs années dans le Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal.

En collaboration avec la Direction nationale de la Protection des végétaux (Dpv), ils ont pu mobiliser un hélicoptère de la Compagnie agricole de Saint-Louis (Casl) pour démarrer les traitements dans cette zone de Diama où on a enregistré plus de 150 hectares de dégâts causés par ces oiseaux granivores sur la production de riz. Ce qui constitue une préoccupation majeure aux yeux des pouvoirs publics et des membres des organisations paysannes. "Nous avons pu mobiliser toutes les énergies pour démarrer la lutte anti aviaire par voie aérienne à partir de la zone de Mboubène, où on a déjà enregistré des dégâts sur 150 ha emblavés en riz. Cela est rendu possible grâce à l'hélicoptère de la Compagnie agricole de Saint-Louis (Casl)", a renseigné Aboubacry Sow, Directeur Général de la SAED. Il a aussi révélé que ces traitements se poursuivront jusqu'à la région de Matam.

Le but est de tout mettre en œuvre pour pouvoir éradiquer dans les plus brefs délais toutes les zones de nidification de ces oiseaux granivores sur lesquelles la DPV a eu à identifier une bonne dizaine. "Cette lutte par voie aérienne nous permettra de sauver les récoltes du riz emblavé sur une superficie globale de 43.000 ha, dans le cadre de la campagne de saison sèche chaude, mais aussi de protéger les récoltes du riz de la campagne hivernale de production agricole", a-t-il indiqué tout en précisant les raisons du retard accusé dans le traitement de cette pression aviaire. "C'est en partie dû à la propagation de la pandémie du Coronavirus et de l'absence du pilote de l'engin, qui était l'année dernière en voyage en France. Il fallait aussi vérifier la capacité technique de traitement de l'avion et suivre toute une procédure pour démarrer cette forme de lutte par voie aérienne contre les oiseaux granivores", a-t-il conclu.