Sénégal: Saint-Louis / Délocalisation du stade Me Babacar Seye - Des populations et sportifs disent niet

Une frange de la population et acteurs du monde sportif ont tenu vendredi dernier une marche pacifique de protestation pour dire Non à la décision de leur maire Mansour Faye de délocaliser le stade Me Babacar Seye. Ils exigent plutôt des autorités étatiques la reconstruction de ce stade telle que promis par le Chef de l'État Macky Sall.

Elles étaient des centaines de populations de la ville tricentenaire à avoir pris part à la marche pacifique initiée par la Plateforme citoyenne d'échanges et d'actions de Saint-Louis. Ces dernières ont investi les rues, ruelles et grandes artères du faubourg de Sor pour manifester leur désaccord quant à la décision du Maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, de délocaliser le stade Me Babacar Seye.

Une grande marche pacifique qui a été bien encadrée par les éléments de la Police. En effet, les autorités municipales de Saint-Louis ont décidé de délocaliser ledit stade Me Babacar Seye vers le site de Khar-Yallah, situé non loin de Bango/Ngallèle. C'est ainsi qu'ils (marcheurs) ont sillonné l'Avenue Général De Gaulle sur une distance d'environ trois kilomètres avant de se rassembler au niveau de la Place Abdoulaye Wade en passant devant le Lycée technique André Peytavin, l'Avenue Rawane Ngom et devant le Lycée Charles De Gaulle de SaintLouis. On pouvait lire sur leurs banderoles et pancartes des messages tels que "Ne touchez pas à notre stade", "Aidez-nous à reconstruire notre stade", "Non à l'injustice", "le stade Me Babacar Seye, notre patrimoine".

Plusieurs responsables et notables de la ville à l'image de Me Alioune Abatalib Gueye, Birane Boye, Pr Magueye Seck, Cheikh Tidiane Fall, entre autres, ont pris part à la marche tout en précisant qu'ils ne sont pas prêts à baisser les bras et qu'ils passeront à une vitesse supérieure si jamais les autorités municipales ne reviennent pas sur leur décision de délocaliser ce stade aménagé sur l'Avenue De Gaulle, non loin de la Légion de Gendarmerie Nord.

Cependant, pour rappel, un autre collectif regroupant des fils et des ressortissants de la région de Saint-Louis, sous la direction du Président de l'ASCE la Linguère, Amara Traoré, est monté au créneau pour réaffirmer sa ferme volonté de soutenir l'actuel maire Mansour Faye, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de délocalisation de ce stade.