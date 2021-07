Maroc: Le binôme Bentahar et Mhammedi Alaoui en lice pour la présidence de la CNT

Casablanca — Hamid Bentahar a présenté officiellement sa candidature pour le poste de Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), accompagné par Hicham Mhammedi Alaoui pour le poste de vice-Président.

"Ce binôme escompte incarner l'avenir de la profession à travers tous ces métiers", indique-t-on dans un communiqué, notant que les élections pour la présidence de la CNT auront lieu le 17 juillet 2021.

Hamid Bentahar est un opérateur connu et reconnu par ses pairs. Fort de plus de trente ans d'expérience dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, il endosse parfaitement aujourd'hui sa double casquette de président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech qu'il préside depuis 2008 et de PDG du groupe Accor Gestion Maroc.

Pour sa part, Hicham Mhammedi Alaoui est le co-fondateur de "Expérience Morocco", agence de voyage premium dont les maitres mots sont l'expérience client et la créativité. Diplômé de Harvard Business School, de Princeton University et de Sciences Po Paris, il incarne cette nouvelle jeunesse qui croit et investit le secteur avec des compétences et des valeurs fortes.

L'ambition de Hamid Bentahar et de Hicham Mhammedi Alaoui est d'accompagner le secteur dans cette période cruciale que traverse le secteur du tourisme et de mettre en place tous les outils nécessaires afin de représenter et de défendre la profession pour que chacun, puisse amorcer la relance et reprendre une activité viable et pérenne.

Le binôme a pour priorité de défendre les intérêts des opérateurs et contribuer à la résilience, rétablir la compétitivité du secteur et assurer une transformation en profondeur.

L'objectif, à terme étant de fédérer le plus grand nombre d'opérateurs du tourisme et de faire du secteur un levier de développement et de croissance en apportant des solutions concrètes pour les défis du pays.

"Ensemble, nous serons plus forts pour défendre nos intérêts et nos entreprises, pour faire rayonner les splendeurs de notre pays et de nos régions", souligne M. Bentahar, cité dans le communiqué.

"Avec détermination, nous devrons créer un élan, rassembler et mobiliser l'ensemble des communautés des acteurs de notre industrie pour une relance durable et audacieuse. une industrie diversifiée et compétitive, portée par un tissu d'entreprises créatives et résilientes", a-t-il poursuivi.

Militant associatif de longue date, Hamid Bentahar a, à cœur de défendre le secteur dans toutes ses composantes et d'apporter l'union et l'inclusion de la profession, ajoute le communiqué, notant qu'en choisissant un binôme jeune et dynamique, il espère, également, apporter un souffle nouveau au milieu associatif de la profession.