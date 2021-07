Rwanda: Célébration du 27ème anniversaire de la libération du Rwanda "Kwibohora27"

Casablanca — Le Rwanda a célébré, dimanche 4 juillet, le 27ème anniversaire de la libération du peuple rwandais sous le thème "Ensemble nous prospérons" (Together we prosper), "Kwibohora27", une étape majeure dans l'histoire du Rwanda.

"Kwibohora" est le résultat ultime d'une guerre de libération initiée en octobre 1990 par des Rwandais majoritairement jeunes, dont les parents Tutsi avaient été forcés à s'exiler périodiquement depuis 1959. Ces rwandais réfugiés pendant si longtemps ne pouvaient plus continuer à accepter de regarder sans réagir les violations répétées des droits fondamentaux exercées par les régimes racistes, divisionnistes de l'époque dont l'idéologie avait été héritée du colonialisme. Ils se sont organisés et ont formé l'Armée Patriotique Rwandaise "FPR Inkotanyi", indique un communiqué de l'ambassade du Rwanda au Maroc.

Pendant plus de 30 ans une partie de la population notamment le groupe des Tutsi était bannie, et apatride tandis qu'une autre vivant à l'intérieur du pays vivait constamment dans la peur et l'insécurité et dans l'exclusion politique et socio- économique. Beaucoup de Tutsi étaient périodiquement victimes de massacres les ciblant.

Mais entre 1990 -1994 alors que le Front Patriotique Rwandais avançait pour libérer le pays, le génocide le plus meurtrier et le plus atroce du 20 siècle "le Génocide perpétré contre les Tutsi se préparait pour s'exécuter systématiquement et indistinctement en 1994 par le régime génocidaire rwandais qui était en place".

Le 04 juillet 1994 est donc une journée importante que tout le peuple Rwandais célèbre car elle marque l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 par l'Armée Patriotique Rwandaise « INKOTANYI » sous le leadership de Son Excellence Paul KAGAME aujourd'hui Président du Rwanda, au cours duquel plus d'un million de Tutsi ont été massacrés pendant une période de 100 jours pour le seul motif d'être nés Tutsi.

Depuis le 04 juillet 1994 le Rwanda a été libéré du régime génocidaire, et le nouveau leadership a instauré l'idéologie unificatrice qui continue être le moteur de la réconciliation, de la reconstruction et du progrès que le Rwanda connait aujourd'hui. Un pays qui est rené de ses cendres et dont le peuple a été "dignifié" grâce à la bonne gouvernance, une volonté de rester ensemble, et de progresser ensemble pour le bien de tout et chacun et de protéger précieusement tous ses acquis.

Le 4 Juillet est encore une date de réflexion et de rendre hommage aux patriotes qui se sont sacrifiés pour stopper le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 et pour libérer le pays des régimes génocidaires et de l'obscurantisme.

Kwibohora27 est aussi l'occasion de partager l'histoire du renouveau du Rwanda grâce aux choix faits par les Rwandais, et de partager avec le monde la vision du Rwanda pour une nation pacifique, unie, prospère et souveraine.

Les Rwandais, sous le leadership du Président de la République Paul Kagame, ont choisi de se transformer en une nation digne et prospère autour des trois grandes valeurs qui les unissent, l'Unité, la Vision, et la Reddition des comptes.

Ces valeurs ont permis au Rwanda d'enregistrer les progrès qui font partie intégrante de la vision 2020 lancé à l'an 2000 dont ses piliers pour la transformation économique et sociale se réfèrent à la bonne gouvernance sous le leadership exemplaire du président Paul Kagame et qui ne cesse d'inspirer les jeunes générations.

Sur le plan économique, et selon la Banque mondiale, le Rwanda compte parmi les dix pays africains qui ont une croissance rapide (8%), et le deuxième pays en Afrique où il est facile de faire des affaires en "Doing Business", où les investisseurs n'ont besoin que de six heures pour créer une entreprise au Rwanda sous les incitations potentielles.

Le Rwanda est un pays ouvert au Monde où les ressortissants de tous les pays peuvent voyager vers le Rwanda sans visa, souligne le communiqué, notant que sa croissance diversifiée est enregistrée dans les domaines des services et l'industrie, l'agriculture, la construction et la fabrication.

Nombreuses sociétés parmi les plus illustres se sont installées au Rwanda, notamment Volkswagen dont l'usine a pour objectif de produire des véhicules assemblés au Rwanda.

Le "Made in Rwanda" est aussi une réalité industrielle avec un objectif d'intensifier la fabrication des produits locaux, dont le textile, l'automobile, et la télécommunication qui font partie des secteurs clés.

Quant à ce qui est relatif à la parité et au genre, le pays compte le nombre le plus élevé de femmes parlementaires au monde (61,3%). La constitution de la République du Rwanda préconise le principe de parité et prévoit un quota minimum de 30% de femmes à tous les postes de prise de décision.

Le pays a mis en place une politique nationale sur le genre ainsi que les cadres légaux sur le genre notamment la loi sur la prévention et la répression des violences basées sur le genre (VBG), la loi garantissant l'égalité des droits des hommes et des femmes en matière d'accès, de propriété et d'utilisation des terres, la loi régissant les régimes matrimoniaux et les successions ainsi que les initiatives motivant l'autonomisation économique de la femme.

Grâce à une politique de la protection sociale, le pays a étendu tant de programmes de développement stratégique pour sa population dont la mutuelle de santé qui couvre toute la population.

Tout au long des 27 ans de la libération, une population de plus de 80 villages a été déplacée vers les villages modèles qui comprennent des appartements modernes et les infrastructures scolaires, un centre de développement de la petite enfance (DPE) moderne, un poste de santé et des installations sportives, entre autres.

Dans le domaine de l'éducation, le Rwanda est un pays modèle en matière de l'éducation de base, l'enseignement supérieur et volet de l'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels aux niveaux de l'enseignement secondaire et supérieur.

Le Rwanda abrite et finance les universités internationales comme "Carnegie-Mellon-Afrique", qui est un établissement d'enseignement supérieur de haut niveau dans les domaines des TIC dont les étrangers surtout les ressortissants des pays frères africains continuent de fréquenter grâce à son laboratoire d'excellence.

S'agissant du rôle régional, continental et international, le Rwanda est un pays membre de plus de 200 organisations internationales, en s'appuyant sur sa politique étrangère dont le pilier moteur est l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Rwanda, dans la région, sur le continent et dans le monde, le Rwanda établit et maintient de bonnes relations avec tous les pays.

Sa contribution considérable au niveau continental dans le processus des réformes de l'Union Africaine (UA) facilite l'Union à s'orienter vers son Agenda 2063 à travers les mécanismes qui lui permet de s'autofinancer au-delà de l'Accord relatif à la Zone de libre-échange continentale en Afrique, signé le 21 mars 2018, lors du 10 e Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda.

Le Rwanda a choisi aussi de manifester sa solidarité en contribuant aux missions de la paix des Nations Unies sur différents champs d'opérations de maintien de la paix en Afrique et en dehors du continent.

Étant donné le contexte pandémique de la Covid-19 qui prévaut en ce moment dans le monde, le Rwanda maintient ses efforts mondialement appréciés pour préserver les mesures de préventions contre la pandémie, et le Rwanda à travers le "CDC-AU" se joint aux autres pays Africains pour pouvoir installer les industries pharmaceutiques pour répondre aux besoins du Continent pendant cette période de la pandémie Covid-19.

Actuellement, le Rwanda se dirige vers la Vision 2050 qui définit une nouvelle étoile polaire qui conduira le pays vers une espérance de vie non redoutable à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035 et des pays à revenu élevé en 2050.

"Nous ne voulons pas être un pays de statu quo, la Vision 2020 était à propos de ce que nous devions faire pour survivre et retrouver notre dignité. Mais Vision 2050 doit porter sur l'avenir que nous choisissons, parce que nous pouvons, et parce que nous le méritons", souligne le Président Paul Kagame, cité dans le communiqué.

L'Ambassade de la République du Rwanda au Royaume du Maroc souhaite à la Communauté Rwandaise résidant au Maroc, et aux amis du Rwanda une bonne fête nationale du 27e Anniversaire de la libération du Rwanda "Kwibohora 27", conclut le communiqué.