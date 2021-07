Maroc: L'ICESCO approuve le financement de neuf projets au profit de la Palestine en 2021

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a approuvé le financement d'une série de projets au profit de l'État de Palestine qui seront mis en œuvre en accord et en collaboration avec la Commission nationale palestinienne pour l'éducation, la culture et les sciences, et ce au cours du second semestre 2021.

Dans un communiqué publié lundi, l'ICESCO a annoncé que ces neuf projets couvrent les domaines d'intervention de l'Organisation en matière d'éducation, de science et de culture, au profit de l'ensemble des zones géographiques palestiniennes dans les gouvernorats du nord et du sud, et des communautés bédouines, tout en accordant de la priorité au soutien de la ville d'Al Qods.

Cité dans le communiqué, le Directeur général de l'Organisation, Salim Al Malik, a souligné le souci de l'organisation de cibler les secteurs éducatif, culturel et scientifique en Palestine, notant que l'adoption de ces projets par l'ICESCO est un message de soutien en faveur du peuple palestinien, au regard des circonstances que traverse l'Etat palestinien marquées par une campagne acharnée de violations, notamment les agressions répétées contre les lieux saints, de la Mosquée Al Aqsa à l'Église du Saint-Sépulcre, outre les tentatives d'expulsion et d'expropriation des habitants du quartier de Sheikh Jarrah et des autres zones d'Al Qods.

Le Commission nationale palestinienne, représentée par son président et membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Ali Zeidan Abu Zuhri, a fait part de ses remerciements et de sa reconnaissance à l'ICESCO pour la réponse rapide aux propositions de projets soumises par l'État palestinien au titre de l'année 2021, qui sont le fruit d'efforts communs. Aussi, une coordination a eu lieu avec les partenaires officiels représentés par les ministères, les institutions gouvernementales et les institutions privées compétentes, a-t-on ajouté.

Dans ce cadre, M. Abu Zuhri a souligné l'importance de l'action et de la coordination avec des partenaires spécialisés pour mettre en œuvre des programmes et des projets qui incluent la plupart des champs d'intervention de l'ICESCO et ciblent la catégories des personnes à besoins spécifiques et les domaines de promotion des médias, de la femme, de l'intelligence artificielle, de l'enseignement technique, de la musicothérapie et du soutien aux communautés bédouines. Il a également salué l'augmentation par l'ICESCO du nombre de bourses offertes aux étudiants des universités palestiniennes, poursuit le communiqué.

Il a, en outre, noté que l'action sous l'égide de l'ICESCO offre à l'État palestinien une précieuse opportunité de présenter des programmes et des projets conformes aux priorités et aux orientations de l'Organisation, et à celle de la Palestine eu égard au contexte actuel difficile, relevant que l'obtention du financement de ces projets témoigne du niveau de professionnalisme, de partenariat et de coordination lors de l'élaboration des dossiers qui ont été réalisés à travers les équipes du Commission nationale en coopération avec les institutions nationales partenaires, qu'elles soient gouvernementales ou privées, conclut le communiqué.