Algérie: Illizi - Signature d'une convention pour promouvoir le tourisme historique

Illizi — Une convention de partenariat a été signée entre les directions des Moudjahidine et du Tourisme de la wilaya d'Illizi, pour promouvoir le tourisme historique, dans le cadre de la double célébration des fêtes de l'Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet 1962).

La convention, qui a été signée en présence des autorités de la wilaya, vise à promouvoir le tourisme historique à travers une offre touristique valorisant des produits, locaux et nationaux, de valeur historique, concernant notamment des personnalités et des sites historiques.

Elle a pour objectif aussi d'encourager l'investissement touristique dans les zones et circuits renfermant des sites et monuments historiques.

La direction du Tourisme et de l'Artisanat assure, pour sa part, la valorisation des sites historiques d'intérêt touristique et leur intégration dans le cadre de la promotion de ses destinations, ainsi que l'accompagnement au plan touristique des évènements et manifestations liées à l'Histoire, et l'encouragement des artisans à apporter une note d'Histoire dans les produits d'artisanat traditionnel.

Les festivités de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse ont comporté aussi le lancement et l'inauguration de projets de développement, à l'instar du lancement des travaux du siège de la direction de l'Education, l'inauguration de ceux des Moudjahidine et de l'Industrie, ainsi que la mise en service de l'électrification de périmètres agricoles dans la commune d'Illizi.