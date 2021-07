Ile Maurice: Don des Émirats Arabes Unis de 5 000 doses de vaccins Sinopharm à Maurice

communiqué de presse

Les Émirats arabes unis ont fait don de 5 000 doses du vaccin Sinopharm à Maurice. Les vaccins sont arrivés le samedi 22 mai 2021, sur un vol des Émirats arabes unis à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam et seront utilisés dans la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19.

Une cérémonie pour la remise des vaccins a eu lieu ce matin, à Port Louis, en présence du ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, et l'ambassadeur itinérant de la République de Maurice à Riyadh, Royaume d'Arabie saoudite, M. Showkutally Soodhun.

Dans une déclaration, Dr Jagutpal a souligné que ce don de vaccins aidera Maurice dans son combat contre la COVID-19 et favorisera une relance rapide des secteurs essentiels de l'économie mauricienne.

Il a également exprimé sa gratitude au Premier ministre des Émirats arabes unis et ainsi qu'aux autres représentants pour leur soutien à Maurice en ces temps de crise et a ajouté que cet acte témoigne des liens d'amitié solides entre les deux pays.

En outre, le ministre a rappelé que l'objectif du gouvernement est de vacciner au moins 60 % de la population afin de parvenir à une " immunité collective " et, dans ce contexte, de nombreux efforts ont été déployés pour obtenir des vaccins dans le pays afin qu'un maximum de personnes soient vaccinées. À cet égard, il a salué le dévouement personnel de l'ambassadeur itinérant qui fait en sorte que la relation spéciale entre les deux pays soit élevée à tout moment et qui a participé à l'obtention de ce don.

Pour sa part, M. Soodhun a exprimé sa sincère gratitude aux représentants des Émirats arabes unis pour ce geste et pour leur soutien continu au développement de Maurice et ainsi aider le gouvernement mauricien dans ses efforts pour faire de Maurice un pays sûr en ces temps difficiles où de nombreux pays, y compris Dubaï et l'Arabie Saoudite, ont besoin de vaccins. Cette action, a-t-il affirmé, démontre le lien de fraternité qui existe entre les deux pays.

M. Soodhun a également exhorté la population à adhérer strictement aux protocoles de sécurité et d'hygiène mis en place afin d'empêcher la propagation de la COVID-19 dans le pays et les a appelés à se faire vacciner le plus rapidement possible en vue de relancer l'économie.