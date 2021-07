Togo: Le SYNPHOT en sit-in ce lundi

Indigné par la convocation adressée à leur collègue Youlkidiname Dankour, infirmier auxiliaire au Centre hospitalier préfectoral de Guérin-Kouka dans la préfecture de Dankpen, arrêté le 2 juillet à son poste de travail par les forces de l'ordre et de sécurité sous l'ordre du préfet de Dankpen, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) appuyé par l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo (ANIIT) appellent les agents de santé à observer un sit-in spontané de solidarité dans les hôpitaux publics du pays ce lundi 05 juillet 2021 à 08h.

D'après le communiqué du 04 juillet 2021 rendu public par le SYNPHOT, « Les investigations menées par ses collègues ont permis de constater qu'il a été placé en garde-à-vue sur ordre du Préfet en raison d'un contentieux administratif. Suite aux différents contacts, il a été remis en liberté le 03 juillet. Cependant, il devra se présenter de nouveau ce lundi 05 juillet 2021 devant le commandant de brigade le lundi 05 juillet à 08h »

Cependant, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) condamne avec la dernière rigueur ce traitement inhumain et dégradant en milieu de travail et appelle au respect des dispositions légales qui régissent le monde du travail et de la santé dans notre pays.

Et pour manifester sa solidarité au collègue, le syndicat « dénonce toute méthode brutale et d'abus de pouvoir, toute méthode non conventionnelle et non légale de résolution des problèmes administratifs ».

Notons que la manifestation de protestation sera maintenue jusqu'à la fin de la fameuse convocation.