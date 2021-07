Sénégal: Diass/Pour un hub aérien et touristique - AIBD SA et l'ASPT signent une convention de partenariat

L'aéroport international Blaise Diagne de Diass S.A a signé en milieu de semaine avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique une convention de partenariat relative à l'essor du tourisme et le rapprochement des transports aériens avec les sites de découvertes et de vacances du pays et ceci dans le cadre de la mise en orbite de la destination Sénégal.

Elle intervient dans une période voyant le déploiement de stratégie pour faire du Sénégal, un hub aérien et touristique en 2025, et dans le cadre des investissements dans les infrastructures aéroportuaires à caractère touristique et la promotion de la destination et de la marque Aibd Sa.

Pour Doudou Ka, le directeur de l'Aibd Sa, une importante étape est franchie avec la signature de la convention avec l'Aspt, l'aboutissement d'un long processus d'échanges et de partage.

Ainsi, selon lui, les deux structures vont aller ensemble pour la promotion de la marque pays Sénégal. Selon lui, le secteur du tourisme se relance timidement, avec la généralisation du vaccin anti -covid et la régression de la pandémie dans la sous-région. Il a insisté sur les propos du directeur de l'Aspt liant les transports aériens à l'essor du tourisme. Par conséquent, il a réaffirmé le caractère prépondérant de l'aviation dans le tourisme interne du Sénégal.

Pour le directeur de l'Aspt, son compagnonnage avec l'Aibd Sa permettra la mise en œuvre d'un service d'accueil performant, une optimisation des expériences de voyages et une sécurité et une sureté aéroportuaires pour une satisfaction permanente de la clientèle.