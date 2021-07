Afrique de l'Ouest: BRVM - SAFCA, Bolloré et CFAO, tierce gagnant des meilleures hausses de cours

Les titres SAFCA Côte d'Ivoire, Bolloré Africa Logistics et CFAO Motors Côte d'Ivoire constituent le tierce gagnant des valeurs ayant enregistré les meilleures hausses de cours avec plus de 7% à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 5 juillet 2021.

Safca Côte d'Ivoire se retrouve ainsi en tête du Top 5 avec plus 7,35% à 365 FCFA, suivie de Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 1 710 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,03% à 685 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,94% à 1 750 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 2,61% à 3 540 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 370 FCFA), CROWN Siem Côte d'Ivoire (moins 5,68% à 415 FCFA), Total Sénégal (moins 4,63% à 1 855 FCFA), Setao Côte d'Ivoire (moins 3,73% à 645 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 435 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est inscrite en baisse de 396 millions, a 175,399 millions FCFA contre 571,197 millions FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 4,097 milliards FCFA, s'établissant à 4815,623 milliards FCFA contre 4810,526 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a, en revanche, baissé de1,984 milliard FCFA à 6612,917 milliards FCFA contre 6614,901milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a progressé de 0,49% à 130,72 points contre 130,08 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,11% à 160,02 points contre 159,85 précédemment.