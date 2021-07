Sénégal: Bambey / Forum de développement - Ndondol liste ses maux

Un forum surle développement de Ndondol a réuni ce samedi tous les acteurs de développement. Cette initiative de Bassirou Tine, un fils de ce terroir, a permis de passer au peigne l'ensemble des difficultés de la commune de Ndondol. Le parrain de ce forum Samba Ndiaye, maire de la commune de Ndofane, par ailleurs, Directeur Général de la société des grands trains du Sénégal a salué cette démarche qui permet d'identifier tous les problèmes de la localité en vue de dégager des pistes de solutions.

Le bitumage de l'axe Ndanglama-Fissel Mbadane qui constitue une vieille de doléance de ces communes frontalières des régions de Diourbel et de Thiès fait partie des préoccupations soulevées au cours du forum organisé par Bassirou Tine, responsable politique de l'APR qui a œuvré pour l'électrification de plusieurs villages dans le cadre de l'agence sénégalaise de l'électrification rurale.

Cela vient s'ajouter aux effectifs pléthoriques dans le lycée de Ndondol qui avoisinent 2500 élèves et le faible plateau technique du poste de santé. Gana Gueye, porte-parole des organisateurs de ce forum dira : «nous avons organisé cette rencontre pour clarifier tous les investissements en matière d'électrification rurale. Nous avons également organisé ce forum pour identifier tous les problèmes que rencontrent les populations en matière d'éducation, de santé et d'infrastructures routières. A cet effet, nous constations que le lycée de Ndondol a un effectif de plus de 2000 élèves.

Et nous avons des problèmes de salles de classes. Nous voulons à travers ce forum trouver des partenaires qui pourront nous aider à résoudre ces difficultés afin de développer notre commune». Et il poursuit «nous avons reçu des informations selon lesquelles, les tronçons Ndondol-Ndangalma-Fissel et Ndondol-Ndiemane sur une distance de 5 km seront bitumés». Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Conseiller technique du ministre de l'énergie, Dethie Ngom, coordonnateur de l'APR, du Maire de Touba Mboul.

L'initiateur du forum a, par ailleurs, déclaré sa candidature pour diriger le conseil municipal de Ndondol. Samba Ndiaye a, lui, salué cette démarche de Bassirou Tine qui a permis, selon lui, «d'identifier tous les problèmes de la localité en vue de dégager des pistes de solutions».