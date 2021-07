Sénégal: Matam / Gestion des ressources publiques et contenu local - Concertation pour la mise en place d'un consortium d'entreprises régionales

Un atelier a été déroulé par le forum civil en partenariat avec Oxfam, ce week-end, a permis à la Chambre de commerce et de l'industrie de Matam, en présence de Birahime Seck, Coordonnateur du forum civil. L'objectif était de d'enclencher le processus de mise en place d'un consortium des entreprises régionales pour mieux appréhender le dispositif juridique et institutionnel du contenu local ainsi que les opportunités économiques offertes aux PME dans le secteur minier en vue d'un contenu local effectif et d'une responsabilité sociétale d'entreprise équitable.

La rencontre qui a été marquée par trois temps forts à savoir , la cérémonie d'ouverture, la présentation des communications et la phase des travaux, a permis aux nombreux opérateurs économiques, représentants du secteur privé local, représentants de la chambre des métiers, acteurs territoriaux et services du commerce et des mines, GIES, femmes transformatrices des produits agricoles, producteurs, gérants de stations de carburant et produits dérivés, organisations de la société civile évoluant dans le secteur, entre autres participants, de discuter et d'échanger sur plusieurs points ayant trait au dispositif juridique et institutionnel du Contenu local ainsi que les opportunités économiques offertes aux PME dans le secteur minier en vue d'un contenu local effectif et d'une responsabilité sociétale d'entreprise équitable.

En fixant le contexte, le consultant, a tenu à partager avec l'assistance des différentes potentialités de la région, en relevant «l'important gisement de phosphates, avec des réserves prouvées à Ndendori et Ouali Diala, de l'ordre de 40 millions de tonnes, et un potentiel de plus de 100 millions de tonnes de phosphates de chaux de très grande qualité.

Des lentilles de dolomite pulvérulente d'une réserve de 10 millions de tonnes sont également annoncées dans le département de Kanel». Il s'y ajoute aussi que des gisements marginaux d'argiles céramiques existent dans la région ainsi que des matériaux de construction (sables, latérites) qui sont en train d'être extraits. Sans oublier, l'effectivité des permis de recherche attribués à des sociétés comme Amaafrique dans la zone de Thilogne, Mapathé Ndiouck à Orkadiéré et Aouré, à Kanel Ressources dans la partie Sud de Kanel et à Nabadji minerals dans la zone de Nabadji...

Selon le rapport du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives de 2019, informe-t-on, «les paiements déclarés et perçus par l'Etat de la part des entreprises minières et exploitantes de carrières dans la région de Matam sont évalués, en 2018, à 1 milliard 26 millions 768 mille 702 francs Cfa, dont 964 millions 735 mille 646 francs Cfa perçus de la Société minière de la vallée du fleuve (Somiva) exploitant les phosphates de Ndendori».

La Somiva, indique-t-on, «a démarré ses activités au cours du 2ème semestre de l'année 2014. La société est entrée en pleine production avec des volumes de 416 366 tonnes de phosphates enregistrées en 2015. Mais d'1 million 111 mille 236 tonnes en 2017, sa production a chuté à 570 mille 997 tonnes en 2018, dont 455 mille 033 tonnes ont été exportées pour une valeur de 15 milliards de francs Cfa». Le cumul des paiements aux fournisseurs (137) en 2018 est évalué à 16 milliards 631 millions 468 mille 235, dont 15 milliards 793 millions 688 mille 968 francs Cfa aux entreprises de droit sénégalais (Rapport CNITIE 2019).

APRES UNE DECENNIE D'EXPLOITATION, QUE FAUT-IL RETENIR ?

En réponse à cette question, la communication de la présentation, indique que «le constat est globalement partagé et que la région de Matam peine toujours à tirer profit de ces ressources et les opérations minières de la Somiva continuent d'impacter négativement le quotidien des populations des localités environnantes». Selon l'appréciation du président de la chambre de commerce de Matam, «l'atelier qui s'est enrichi de plusieurs informations, a permis de poser des interrogations pour la prise en charge effective des préoccupations des populations, en partageant avec les opérateurs privés locaux et acteurs territoriaux de la problématique de la mise en place d'un consortium fort des entreprises régionales pour un contenu local effectif... »

Parlant des différents mécanismes opérationnels pourla mise en place du consortium, les recommandations des participants ont porté sur la création d'une base de données des potentiels fournisseurs de biens et services pour l'élaboration d'un répertoire de fournisseurs locaux, ainsi que le renforcement des mécanismes pour que les entreprises minières intègrent des entreprises locales dans leur chaîne d'approvisionnement pour contribuer à une croissance durable et à la réduction des inégalités. Sur le processus de la mise en place du consortium, ce sont aussi l'amélioration, la formation, l'encadrement et la formalisation des petites et moyennes entreprises locales tout en identifiant les compétences manquantes qui ont été préconisées.