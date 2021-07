Sénégal: Sédhiou / Prise en charge efficiente des personnes en situation de vulnérabilite - 394 nouvelles cartes d'égalité des chances disséminées dans la région

La directrice générale de l'Action sociale a effectué une mission de revue des projets et programmes intervenant dans le cadre de la prise en charge des questions de vulnérabilité dans la région de Sédhiou. A cette occasion, Dr Arame Top Sène a déclaré que 394 nouvelles Cartes d'égalité des chances seront incessamment distribuées dans la région. Elle s'est rendue à la radio communautaire Gabou FM puis à un «daara» (école coranique) de l'intérieur de la région, entre autres services, pour une synergie des efforts dans la prise en charge des questions de vulnérabilité.

La directrice générale de l'Action sociale est venue à Sédhiou, elle a vu et elle est convaincue du seuil élevé de vulnérabilité dans la région. Pour mieux en avoir le cœur net, Dr Arame Top Sène s'est rendu dans un «daara» (école coranique) des profondeurs du Sonkodou dénommé «Oumoul Q'uraa», celui de Cheikh El Hadji Sidya Dramé, Khalife général de Ndiama Pakao, président de l'Association nationale des Ouléma mandingue du Sénégal et ambassadeur international de la Paix. Ici, des efforts sont notés, nonobstant la faiblesse des moyens, a dit Dr Arame Top Sène. «Nous avons constaté de visu les efforts consentis par le Khalife générale El Hadji Sidya Dramé et sommes très satisfaits des initiatives d'amélioration des conditions d'enseignement/apprentissages du Coran ici. Nous appuyons beaucoup les «daaras», à travers des formations professionnelles, des dons de kits d'hygiène, de kits alimentaires mais aussi la formation et l'insertion des grands talibés dans le développement social et économique de la localité».

CES VERSETS QUI ONT VERSE LES LARMES DE LA DIRECTRICE

Très émue par la chaleur des versets coraniques charriés par de tout-petits talibés, Dr Arame Top Sène, la directrice générale de l'Action sociale n'a pu s'empêcher d'écraser quelques larmes. «Moi, j'ai été émue et j'ai même pleuré parce que c'est vraiment très courtois et grandiose d'être reçu avec des chants religieux. A voir vraiment de tout-petits enfants maîtriser le Coran et le prononcer de très belles manières, c'est extraordinaire. Moi je pense déjà envoyer mon enfant ici apprendre le Coran, tel que ceux-là le font», a-t-elle ajouté avec un air de fierté manifeste.

Le Khalife générale de Ndiama Pakao, El Hadji Sidya Dramé, par la voix de son talibé Bamoro Camara, rappelle son engagement dans l'agriculture ; mais sollicite un accompagnement de l'Etat. «Nous avons bien démarré la saison hivernale ici, avec des semis de mil et d'arachide déjà effectués. Tout le travail est fait par les deux tracteurs du marabout. Cependant nous n'avons pas de soutien car, même les intrants, semences et engrais, on n'en dispose pas du tout».

Et Bamoro Camara, le talibé porte-parole du Khalife, de poursuivre : «l'ambition du guide religieux, c'est l'autosuffisance alimentaire et pas de mendicité. L'autre problème et surtout en hivernage, c'est l'accès à ce foyer car la piste qui le sépare de la route principale est en piteux état. Nous sollicitons l'accompagnement du président de la République, Macky Sall, pour sortir de cette précarité». Auparavant, Dr Arame Top Sène s'est rendue à la radio communautaire de Sédhiou Gabou FM où elle a exprimé toute sa satisfaction des efforts en matière de communication de proximité en direction des communautés lointaines. Elle n'a pas exclu la perspective d'une collaboration avec cette station. Ici comme partout ailleurs, le travail inlassable du chef du Service régional de l'Action sociale de Sédhiou, Mamadou Ibrahima Ndiaye, a été magnifié avec insistance.

La veille, la directrice générale de l'Action sociale a animé à Sédhiou une revue des projets et programmes relevant de sa Direction, en vue d'une amélioration des prestations. A cette occasion, 394 Cartes d'égalité des chances ont été présentées et seront distribuées aux ayants droit dans les tout prochains jours.