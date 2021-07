Cote d'Ivoire: Jubilé d'Or de la paroisse Saint-Kizito/Jean-Pierre Cardinal Kutwa - «Commençons à faire la paix par la réconciliation»

« La réconciliation demande beaucoup de sacrifices, d'abnégation, d'humilité. Il faut se demander pardon parce qu'il ne peut pas avoir de réconciliation si les familles sont déchirées. On commence à faire la paix par la réconciliation en famille, ensuite dans les bureaux et dans les quartiers, etc. », a appelé Jean-Pierre Cardinal Kutwa le dimanche 4 juillet, à la messe de clôture de la célébration du jubilé d'Or de la paroisse Saint-Kizito de Williamsville.

L'Archevêque d'Abidjan en le disant, met les uns et les autres en mission de réconciliation. « Cette mission n'est pas impossible. Cette réconciliation que nous appelons de tous nos vœux est possible à la seule condition que nous nous y engageons résolument. Je voudrais faire de vous les missionnaires de cette vocation. Elle est possible avec Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Cette mission, accomplissez la », a-t-il insisté en présence de Danho Paulin, ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive ; Flindé Albert, ministre-gouverneur du District des Montagnes ; du représentant du ministre-gouverneur du District d'Abidjan ; du maire d'Adjamé, Farikou Soumahoro et de nombreux paroissiens.

Pour sa part, le révérend-père Hilaire Manglé, curé de la paroisse Saint-Kizito, a indiqué que la célébration du Jubilé d'Or n'est pas seulement une occasion pour rendre grâce, mais elle offre aussi l'opportunité de mener une réflexion en vue d'un réexamen des orientations. Ce, afin de tracer clairement la route qu'il convient de suivre tout en prenant des résolutions pour le futur.

« C'est une joie, une action de grâce, une prise de conscience pour que la paroisse aille de l'avant en maturité spirituellement. Nous devons nous adapter à tout », a-t-il souligné

L'appel de l'Archevêque d'Abidjan à la réconciliation a été bien compris par le ministre Danho Paulin. « Notre père archevêque nous invite à une introspection pour aller résolument vers la réconciliation, vers la paix véritable. Nous sommes spirituellement conscients pour tirer profit de toutes ces paroles afin que nous soyons des artisans de paix et de réconciliation pour notre pays », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que ce qui reste à faire, c'est de tirer les leçons du passé afin de se projeter vers l'avenir pour consolider la foi, l'espérance pour bâtir une Côte d'Ivoire de paix.

Le ministre-gouverneur, Flindé Albert, s'est également félicité du message du Cardinal. « Nous sommes tous animés par la volonté d'aller à la réconciliation. Depuis les années 1990, notre pays vacille entre crise, guerre, paix, etc. Ce que nous souhaitons aujourd'hui avec tout ce que nous voyons comme investissement, est que la réconciliation s'instaure effectivement pour que la paix nous emmène vers le bonheur qui est l'objectif de toute action politique. C'est ce qu'il nous faut pour que les Ivoiriens vivent comme dans les années 1970 ».

La paroisse Saint-Kizito est construite en 1970. Pour raison de Covid-19, en 2020, la célébration du cinquantenaire a été reportée en 2021.