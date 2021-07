Cote d'Ivoire: Accélération des Startups ivoiriennes - Le groupe Orange lève un fonds d'investissement de plus de 2 milliards de FCfa

L'opérateur mobile Orange,au cours d'une session d'information, a présenté son fonds d'investissement dénommé « Orange Ventures » de plus de 2 milliards de FCfa. Ce fonds consistera à accélérer le développement des startups ivoiriennes les plus prometteuses et renforcer leurs capacités d'expansion. Cette rencontre, selon un communiqué, s'est tenue le 30 juin 2021, au siège d'Orange Digital Center, sis à Abidjan-Plateau.

Ce fonds va permettre de financer les start-ups innovantes dans les domaines d'expertise d'Orange, à savoir le Networks & IT, Entreprise digitale, Cybersécurité et Fintech, Consumer plateforms, E-gaming, Edtech, Santé, etc.

L'objectif dudit investissement est de favoriser l'émergence de futurs champions technologiques au service de la transition vers un monde toujours plus digital et responsable, note le document.

En outres, les entreprises dans lesquelles Orange Ventures investira, bénéficieront de ressources et de l'expertise du groupe, et pourront profiter de son réseau international pour accélérer leur croissance.

Notons que cette session d'information a été portée par Orange Fab, l'accélérateur de start-up, un des démembrements d'Orange Digital Center.