Cote d'Ivoire: Transformation agroalimentaire - La Fondation Louis Dreyfus soutient l'entrepreneuriat local

La salle de conférence de l'hôtel Azalaï a abrité, le 2 juillet 2021, la troisième édition du concours entrepreneuriat agroalimentaire. Organisé par Institut Européen de Coopération et de Développement (L'IECD) et la Fondation Louis Dreyfus, ce concours a pour objectif général de promouvoir les activités des entreprises locales, spécialisées dans la transformation agroalimentaire, qui contribuent à réduire la faim et la pauvreté en apportant des solutions durables aux agriculteurs, plus particulièrement de favoriser les entrepreneurs proposant un produit innovant, ayant des retombées économiques sur les communautés rurales et auprès des agriculteurs avec un fort potentiel de création d'emplois et favorisant l'inclusion des femmes.

L'innovation, cette année a été l'organisation d'un panel autour du thème de « La valorisation des matières premières agricoles via la transformation locale. » et l'ouverture du concours à d'autres types d'entreprises agroalimentaires.

Pour cette 3ème édition, 13 candidats étaient en compétition. Ces candidats sont passés par le processus d'incubation de l'IECD à savoir, la sélection sur une centaine de candidature reçue, la formation en marketing, en gestion et techniques agroalimentaires, l'élaboration des Business Plan, la préparation au pitch pour le Jury. Ainsi durant deux journées, ils ont présenté leur projet de développement d'entreprise devant un jury composé d'experts du domaine agroalimentaire.

Au terme de la compétition, trois entreprises ont été désignées vainqueurs. Classée première ex-aequo Coulibaly Ferima, de l'entreprise MARIFE qui propose des confiseries naturelles à base de baobab et de fruits.

En deuxième position vient Dobinou Hervé de l'entreprise CHOCO+, spécialisée dans la transformation du cacao en chocolat noir ainsi que des produits cosmétiques à base de cacao.

Et enfin, Tolou Anne Mireille de Dissoa cajou qui propose des amandes enrobées et d'autres dérivés à base de noix de cajou

Les trois lauréats ont reçu respectivement une subvention de 5000000 FCFA pour les deux premiers et de 3500000 FCFA pour la 3ème. Ils bénéficieront de l'accompagnement et du coaching de l'Institut Européen de Coopération et de Développement (L'IECD) et la Fondation Louis Dreyfus pendant un an.

L'IECD met en œuvre depuis 5 ans un incubateur de transformation agro-alimentaire appelé Transform. Cet incubateur propose un parcours de formation et d'accompagnement pour les porteurs de projets et les PME agro-alimentaire.

Transform dispose d'une unité de transformation répondant aux normes de l'agro-alimentaire sous forme containerisée située à Nzianouan. L'incubateur a permis d'accompagner et mettre sur le marché plusieurs produits tels que les conserves de kedjenou, les jus à base de fruits locaux, les épices..., qui sont référencés dans les boutiques et grandes surfaces du pays. Le concours est une activité de l'incubateur qui permet de mettre à la disposition des lauréats des subventions pour les accompagner dans le développement de leur projet de transformation agro-alimentaire.