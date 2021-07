Sénégal: Macky Sall aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence - « l'Afrique n'aura pas besoin d'aide si... »

Covid-19, Droits de tirage spéciaux (Dts), emploi des jeunes, l'Afrique dans la gouvernance mondiale... Invité aux 21èmes Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le Président sénégalais est revenu sur les grandes questions du moment, réitérant son plaidoyer en faveur d'une prise en compte des intérêts de l'Afrique dans la relance économique post-Covid-19.

Le Président Macky Sall a pris part, dimanche 4 juillet, par visioconférence, à la clôture des 21èmes Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il a profité de cette tribune pour réitérer son plaidoyer en faveur d'une prise en compte des intérêts de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, au moment où les pays sont engagés dans la relance économique post-Covid-19. Le Chef de l'État a notamment salué le « geste important » de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde) à la suite du G7 sur la « solidarité fiscale », avec la taxation minimale de 15 % des multinationales. « Si l'impôt est payée là où la richesse est produite, l'Afrique n'a (sic, n'aura) pas besoin d'aide », a-t-il dit, rappelant que le continent est la principale victime de l'évasion fiscale. Mais, a ajouté le Président, il faut aussi que l'Ocde change ses règles d'accès au marché des capitaux. Macky Sall a, une nouvelle fois, plaidé pour des maturités plus longues et des taux d'intérêt bas afin d'alléger le service de la dette sur l'Afrique ; ce qui lui permettra d'allouer plus de ressources, par exemple, à l'emploi des jeunes.

Plus globalement, il attend des pays riches un « changement de paradigme » dans la manière de traiter avec l'Afrique. C'est-à-dire « de ne plus parler de l'Afrique, mais avec les Africains pour ensemble convenir des solutions les plus appropriées ». Ainsi, sur la question des Dts (Droits de tirage spéciaux du Fmi), le Chef de l'État a demandé de faire passer la quote-part du continent (33 milliards sur les 650 milliards de dollars annoncés), qu'il juge insuffisante, à 100 milliards de dollars et que les grands pays qui n'ont pas besoin de cet instrument puissent laisser leur quote-part à l'Afrique pour non seulement financer l'acquisition de vaccins mais également assurer au continent l'accès au marché des capitaux internationaux à des conditions plus favorables. Sur ce point précis, Macky Sall a invité à « passer à l'action », dès lors que les grands pays (France, États-Unis, Japon, Chine... ) ont donné leur accord.

Bref, sur le chemin de la résilience et de la relance, le continent a besoin de plus de solidarité internationale et « que [ses] partenaires considèrent l'Afrique comme faisant partie du jeu », a souligné le Président de la République. Ce combat, il entend justement en faire une priorité durant son mandat de Président de l'Union africaine (Ua) à partir de janvier 2022. Un mandat qu'il souhaite inscrire « dans la continuité et le changement » sur les questions qui interpellent l'Afrique, comme celle relative à la juste rémunération de nos matières premières. L'autre priorité, a conclu Macky Sall, sera la poursuite du combat pour que l'Afrique dispose, enfin, d'un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.