Cote d'Ivoire: Formation des étudiants aux métiers du numérique - La 3ème cohorte d'Orange Digital Academy présente ses travaux

Les étudiants de la cohorte 3 d'Orange Digital Academy ont présenté leurs travaux de fin de formation aux métiers du numérique le 25 juin 2021. C'était lors de la 3e session du Meet'n' Pitch organisée par Orange Digital Center Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau.

Durant une période de six mois, les académiciens ont travaillé sur des projets innovants dans plusieurs domaines. Il s'agit de la « Cabine d'essayage virtuelle » qui consiste à essayer des vêtements dans un environnement virtuel ; du « Smart documents » pour la recherche, l'analyse et l'extraction d'informations pertinentes dans une multitude de documents ; du « Real life » qui est un jeu éducatif (Serious game) permettant de simuler toutes les situations de la vie quotidienne et la sensibilisation aux gestes à adopter en cas d'incendie ; d'une formation en « Robot ODC » qui est un robot pour guider les visiteurs d'Orange Digital Center et d'une formation en Walê (Pont en Abouré), un outil permettant aux malentendants ou sourds et aux entendants de communiquer efficacement à l'aide de leurs smartphones.

Habib Bamba, directeur de la Transformation, du Digital et des Médias d'Orange Côte d'Ivoire, a indiqué que cette étape permet de juger le niveau de maturité des différents projets.

« Cette étape permet de juger le niveau de maturité des différents projets de nos académiciens. À l'image des académiciens précédents, ils proposeront leurs compétences à l'ensemble de l'écosystème dont Orange Côte d'Ivoire. Certains continueront leurs études et d'autres embrasseront l'entrepreneuriat », a-t-il déclaré.

Notons que cette initiative s'inscrit dans la vision d'Orange Côte d'Ivoire qui est de développer des compétences utiles pour l'avenir en assurant la formation des talents nécessaires à l'écosystème du numérique.