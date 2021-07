Ile Maurice: Politique - Pravind Jugnauth prudent sur un remaniement ministériel

Arvin Boolell a lancé un pavé dans la mare, vendredi, quand il a laissé entendre qu'il y aurait un important développement politique dans les jours à venir. Il visait le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, qui pourrait, selon lui, être la prochaine victime de Pravind Jugnauth, surtout que le budget ne passerait pas bien au sein de la population.

Invité à dire davantage sur ce qu'il saurait, le chef de file travailliste au Parlement insiste pour dire qu'il détient des informations, qu'après l'introduction de la Contribution sociale généralisée (CSG) l'année dernière et d'autres mesures préconisées dans le Budget, le gouvernement, avec Pravind Jugnauth en tête, essaie de trouver des boucs émissaires pour calmer la colère de la rue. Sur au moins une chose, Arvin Boolell aurait raison, car après la levée de boucliers sur la CSG, surtout du patronat, Pravind Jugnauth préside un comité interministériel pour connaître l'impact de ce nouveau plan.

Ce qui prouve que, même du côté du gouvernement, on se pose encore des questions sur cette décision d'abolir le National Pension Fund (NPF) pour le remplacer par la CSG. Toutefois, dans l'entourage du ministre des Finances, on accorde peu d'attention à cette déclaration du député du PTr et l'on maintient que Rengananden Padayachy a encore la confiance du Premier ministre.

Même son de cloche du côté d'autres membres du gouvernement qui n'accordent pas trop d'importance à la déclaration d'Arvin Boolell, mais qui estiment quand-même qu'un remaniement ministériel s'impose, car actuellement quatre ministres font la suppléance dans un deuxième ministère. Ils citent la piètre performance du ministre Soodesh Callichurn dans ses réponses à la Private Notice Question (PNQ) sur la State Trading Corporation (STC), il y a une quinzaine de jours.

Moment propice

Toutefois, ils ne l'incriminent pas trop car, avec le ministère du Travail, il a déjà beaucoup à faire, vu la situation qui prévaut dans le domaine de l'emploi. Ils parlent aussi de Steve Obeegadoo, qui gère deux gros ministères, le Logement avec l'ambitieux projet de construire 12 000 maisons, et le Tourisme auquel il faut accorder toute l'attention voulue avec la prochaine réouverture des frontières. Les deux autres ministres, qui occupent deux ministères, sont Maneesh Gobin (Agro-industrie et Attorney General), et Alan Ganoo, Transport et Affaires étrangères).

Si certains avancent que Pravind Jugnauth attendait des développements du côté du St-Louis Gate et de l'affaire Soopramanien Kistnen avant de procéder à un remaniement pour ne pas froisser Ivan Collendavelloo et Yogida Sawmynaden, ces mêmes personnes estiment qu'aujourd'hui, le Premier ministre ne peut pas attendre éternelle- ment. Donc le moment propice pour ce remaniement pourrait intervenir juste après les vacances parlementaires, pour permettre aux nouveaux ministres de bien connaître leur ministère avant d'avoir à répondre aux questions parlementaires à la rentrée en octobre. Cependant, Pravind Jugnauth sachant que tout remaniement soulève colère et frustration parmi ses élus, préférerait jouer la carte de la prudence. Néanmoins, ils sont plusieurs qui s'activent déjà dans des manœuvres pour obtenir un maroquin ministériel.