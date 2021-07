Congo-Kinshasa: Nouveau report de la remise-reprise /CAMI - Des Mouvements citoyens et ONG des droits de l'homme saluent la décision de Sama Lukonde

Après trois reports de la cérémonie de remise- reprise au Cadastre minier entre le Jean-Félix Mupande, l'actuel Directeur général, et Chantal Bashizi, nommée depuis 2018 et qui devrait prendre les commandes, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, enfin, décidé de mettre fin à cette affaire de remise-reprise, pour des raisons non dévoilées jusque-là.

Dans la foulée, plusieurs mouvements citoyens notamment, l'Action Pour la Justice (APJ), Nouvelle Dynamique pour un Congo émergent, l'Association des Jeunes sages pour le développement, pour ne citer que ceux-là, ont sauté sur l'occasion pour féliciter le Chef du Gouvernement pour sa décision salvatrice car, pour eux, l'Ordonnance du 27 décembre 2018 nommant Chantal Bashizi Directeur général du CAMI est irrégulière. Dans leur déclaration conjointe, ces mouvements appellent le Président de la République à s'inscrire dans cette dynamique de sauver le Cadastre minier, selon eux, en reportant cette Ordonnance datant d'il y a deux ans, dans l'optique de procéder à la nomination d'un nouveau comité directeur au sein du Cadastre minier. Plus de détails dans le communiqué ci-dessous.

Communiqué du collectif des Mouvements citoyens et ONGs des droits de l'homme

Subsidiairement à notre déclaration du 27 Juin 2021 faite dans le cadre de la tentative d'installation d'un Comité de Gestion nommé dans le cadre de l'ordonnance du 27 Décembre 2018, ordonnance irrégulière,

Nous, collectif des mouvements citoyens et ONG des droits de l'homme, avons interpellé la responsabilité du Président de la République, Garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution et des lois de la République, l'invitant à intervenir afin d'instruire la surséance de l'ordonnance irrégulière du 27 Décembre 2018,

Nous avons également saisi par notre déclaration le Premier - Ministre, Chef du gouvernement le conviant à annuler l'installation du Comité de Gestion nommé sur base de l'ordonnance irrégulière du 27 Décembre 2018.

A ce jour, nous avons le réel plaisir d'annoncer à l'opinion la prise d'une mesure conservatoire par le Premier - Ministre, Chef du Gouvernement annulant l'installation du DG nommé par l'ordonnance susmentionnée et de ce fait annulant la remise et reprise.

Par ce motif, nous tenons à saluer cet acte de responsabilité et d'écoute posé par Monsieur le Premier - Ministre SAMA LUKONDE dans le souci de préserver les intérêts de la République et ainsi assurer le bon fonctionnement du Cadastre Minier. Par cet acte, le Chef du Gouvernement vient de prouver à l'opinion son attachement à la vision du Président de la République, Chef de l'Etat à mener une lutte sans faille contre la corruption et le bradage des ressources minières de notre Pays et à faire bénéficier aux Congolais les fruits de leur sous - sol. Nous lui témoignons tout notre soutien et encouragement.

Nous restons cependant vigilants afin de veiller au respect strict de la Constitution et des lois de la République et assurer aux institutions politiques et services publics de notre pays dont le Cadastre Minier, notre accompagnement afin de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Notre engagement au respect des valeurs morales et républicaines reste sans faille.

Pour terminer, nous recommandons :

Au Président de la République, de reporter cette ordonnance irrégulière afin d'éviter de salir l'image de la première et prestigieuse institution de notre pays qui est le Président de la République en laissant une telle ordonnance publiée au Journal Officiel ;

Au Premier Ministre, Chef du Gouvernement de proposer au Président de la République, Chef de l'Etat la nomination d'un nouveau comité de gestion composé des hommes et des femmes expérimentés et dignes car l'administration du Cadastre Minier est paralysée il y a de cela près de trois mois.

Rappelons que le dysfonctionnement de ce grand service de l'administration minière de notre pays entraine d'énorme manque à gagner au trésor public surtout en ce moment où la République a besoin des ressources financières pour subvenir aux besoins de la Population.

Au Ministre des Mines, d'assurer sans faille les mesures prises par sa hiérarchie.

A la population, de doubler la vigilance sur le Cadastre Minier car convoité par des pilleurs des ressources minières de notre pays.

Fait à Kinshasa, le 02 Juillet 2021

Bob KABAMBA TSHILUMBA, Coordonnateur de l'Action Pour la Justice, APJ en sigle

Clément TSHIBILA, Professeur des Universités et Coordonnateur de la Nouvelle Dynamique pour le Congo Emergent, NDCE en sigle

Georges KANKU, Activiste Pro - Démocratie

Hervé NSENDA, Coordonnateur de l'Association des Jeunes Sages pour le Développement

Christian CITO, Coordonnateur de l'Eveil Citoyen (Mouvement citoyen)

André MUHINDO, Secrétaire du Réseau des Activistes des Grands Lacs

Jonas KATSHUNGA, Membre de la Lutte pour l'Unité du Congo

Fréderic KATUNGA, Activiste des droits de l'homme

Didier LUKA, Activiste des droits de l'homme

Winner MAWEJA, Activiste Pro - Démocratie

Georges RUHIGWA, Activiste Pro - Démocratie