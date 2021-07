Maroc: Casablanca - Ouverture de la quatrième édition de la Rencontre estivale des détenus mineurs

Casablanca — La quatrième édition de la Rencontre estivale des détenus mineurs, organisée par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) s'est ouverte lundi au centre de redressement à Casablanca sous le thème "Rencontre des mineurs : engagement et continuité".

Cette rencontre qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain, comprend cinq étapes selon une approche locale tenant compte des mesures de précaution et de distanciation physique mises en place conformément au protocole sanitaire pour enrayer la propagation de la COVID-19.

La DGAPR aspire à faire de cette rencontre un rendez-vous annuel pour créer un environnement éducatif et de divertissement sûr pour les détenus mineurs afin de les aider à construire leur personnalité, à découvrir et à affiner leurs talents.

Elle vise également à permettre aux détenus mineurs de mettre à profit leur temps et à mieux le gérer dans le but de développer leurs compétences en matière de travail de groupe, de communication, de sports individuels et de groupe et ce, dans le cadre d'ateliers de formation, de compétitions et d'activités diverses.

Intervenant à cette occasion, le directeur de l'action sociale et culturelle en faveur des détenus (DGAPR), Moulay Driss Akelmam a relevé que cette édition connait un renforcement des activités et des programmes et une augmentation en terme de participation féminine (90 détenues).

Cette rencontre est marquée aussi par une augmentation du nombre des bénéficiaires, passant de 1200 lors de la première édition en 2018 à 4858 en 2020, soit une hausse de 304%.

S'agissant des mesures de précaution visant à lutter contre la propagation du coronavirus, il a souligné que cette situation exceptionnelle exige que tout un chacun prenne les précautions nécessaires, notant qu'en raison de cette situation sans précédent, l'organisation de cette édition se déroule dans le cadre d'un programme spécial.

Ce programme prévoit le déroulement de l'ensemble des activités et des compétitions de manière individuelle, dans le cadre d'une participation limitée dans chaque catégorie d'activités programmées, afin d'assurer la sécurité de tous, a-t-il ajouté en appelant tous les détenus à faire montre d'esprit de responsabilité.

Quelque 200 fonctionnaires devront assurer l'encadrement des détenus mineurs lors des cinq sessions programmés dans le cadre de cette édition qui comprend une série d'activités éducatives, culturelles, artistiques, sportives et sociales.