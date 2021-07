Sénégal/Ghana: Distinction - Ghana football Awards : Edouard Mendy élu meilleur joueur africain de l'année

L'international sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, a été nommé meilleur joueur africain de l'année. C'était, samedi dernier, à l'occasion de la troisième édition du Ghana football awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs du Ghana de l'année.

Encore un trophée individuel glané par Edouard Mendy. Après avoir été logiquement plébiscité meilleur gardien de la Ligue des champions, l'international sénégalais de Chelsea s'est vu décerner, samedi dernier, à Accra international conference center, le Ghana football awards récompensant le meilleur joueur africain de la saison écoulée.

Il devance l'international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, et le milieu de terrain du Milan Ac, Franck Kessié. Une récompense juste et méritée pour celui qui a aidé Chelsea à décrocher un second sacre en Ligue des champions après 2012. Le portier sénégalais aura été impérial durant tout le parcours des Blues et ses statistiques plaident en sa faveur.

En 44 matches, toutes compétitions confondues, Edouard Mendy (29 ans) s'est illustré avec 30 cleen-sheets dont 9 en 12 matches de Ligue des champions et un pourcentage de 91% d'arrêt sur les tirs qu'il a subis. C'est également une performance inédite pour un gardien novice dans la compétition. Le joueur n'a pas tardé à réagir à l'annonce du verdict.

Très ému et reconnaissant, Edouard Mendy a promis de meilleures choses pour rendre fière l'Afrique. «Je suis très reconnaissant d'avoir reçu ce trophée. Cela a été une merveilleuse année pour moi. Gagner la Ligue des champions a été l'une des plus belles choses de ma vie. Je remercie tous les Ghanéens et Africains dans le monde pour le soutien et les prières. Je promets de meilleures choses pour rendre fière l'Afrique», a-t-il déclaré dans une vidéo partagée par Ghana football awards.

Aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégalais est un candidat sérieux au titre de meilleur gardien d'Europe et au Ballon d'or africain qui sera décerné au mois de décembre prochain.