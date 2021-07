Togo: L'exécutif togolais appelé à la rescousse pour les faire libérer

De par un communiqué le Mouvement Martin Luther King appelle le gouvernement togolais à user de ses moyens pour secourir ces jeunes togolais piégés au Burkina Faso par des individus mal intentionnées qui les auraient sollicité pour des prétendus emplois qui seront la source de leurs exploitations et malheurs.

Mouvement Martin URGENT / DES TOGOLAIS PRIS EN OTAGE AU BURKINA FASO

Le Mouvement Martin Luther King s'inquiète de leur sort et appelle le gouvernement au secours

Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes faisaient état d'une situation relative à un certain nombre de Togolais enfermés dans un camp de fortune au Burkina Faso par des individus mal intentionnés et avides de gain facile. Pour cause, ces compatriotes auraient été sollicités pour des prétendus et fictifs emplois au Burkina Faso, qui malheureusement, ont tourné à des mésaventures.

En effet, le Mouvement Martin Luther King, informé, s'est engagé à tirer la situation au clair pour ne servir de Fake news à l'opinion. Finalement, ce 1 er juillet 2021, le MMLK a rencontré une dame dont son fils et la fille de sa sœur sont détenus dans ce camp mobile qui est tantôt à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Tenkokorogo.

Cette dame inconsolable, a remis une vidéo dans laquelle des jeunes Togolais apparaissent déprimés fatigués et ahuris qui n'ont ultime espoir que le secours du gouvernement Togolais, ce qu'on pouvait lire dans leur message « SOS GOUVERNEMENT TOGOLAIS, SAUVER NOUS ».

Dans la vidéo, les victimes dénoncent la supercherie et la complicité d'autres Togolais, qui étant sur place au Burkina, les avaient convaincus à aller y travailler avec eux alors que tout est faux . Une fois sur place , ils se rendus compte qu'ils sont victimes de traite de personnes et de l'exploitation et que l'emploi qui leur est promis n'est que du vent et de l'illusion. Nos compatriotes sont donc la source de leurs malheurs et ils l'expriment clairement dans la vidéo. Quant à leurs conditions de vie, elles laissent à désirer et les exposent sans doute à la faim, à la malnutrition et à la précarité. Les jeunes filles quant à elles, sont exploitées sexuellement et livrées à la prostitution et au proxénétisme.

Dans le camp, les ravisseurs leur exigent un certain montant d'argent qui leur garantirait un voyage en occident, ce qui au fait n'est qu'un moyen pour les raquetteurs. Les plus courageux, férus et passionnés qui croient toujours au voyage européen, bousculent leurs parents, proches ou amis vivant au Togo ou ailleurs à leur envoyer de l'argent, pensent-ils, poursuivre leur aventure vers l'Eldorado. Alors qu'en fait, ils sont enfermés dans un camp dont les localités ne sont pas identifiées avec précision.

Au regard de tout ce qui précède, l'heure est grave et la vie de nos compatriotes est en danger. Ces vidéos à notre possession illustrent l'altération et la gravité de cette situation. Il faut rompre la chaîne et démasquer ce réseau d'illusionnistes et de véreux recruteurs vers la destination de Burkina Faso pour éviter que d'autres compatriotes n'en soient victimes. Selon les informations, le cerveau du réseau est un Burkinabè du nom de LASSINA WATTARA.

Le Mouvement Martin Luther King appelle le gouvernement à une procédure en urgence pour sauver la vie à nos compatriotes.

La voix des sans voix/ Pasteur Edoh Komi