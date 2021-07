Sénégal: IDE - Macky Sall appelle à "intensifier" les réformes de l'environnement des affaires

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a préconisé lundi une intensification des réformes d'amélioration de l'environnement des affaires et une accélération des programmes dans les territoires, en vue notamment de favoriser l'attractivité des investissements directs étrangers (IDE).

"Le Chef de l'Etat exhorte (... ) le Gouvernement, à intensifier les réformes d'amélioration de l'environnement des affaires, mais surtout, à accélérer les programmes prioritaires (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PACASEN RURAL etc.) dans les territoires, afin d'asseoir l'attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE) et le développement durable", indique le communiqué du conseil des ministres.

En présidant cette réunion hebdomadaire du gouvernement, il a rappelé "toute l'importance qu'il accorde à la mise en œuvre accélérée du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes « XËYU NDAW ÑI », à sa territorialisation".

Il a demandé à cet égard de veiller à "l'opérationnalisation des différents volets +Recrutements+ des 65000 emplois promis par le gouvernement aux jeunes et +Formations+ et +Financements+, compte non tenu de "l'application urgente de la nouvelle convention Etat-Employeur qui vise 20.000 emplois".

Le président Sall a par ailleurs "salué le vote et la promulgation de la première loi de finances rectificative pour l'année 2021, de même que le bon déroulement du débat d'orientation budgétaire, étape qui détermine les perspectives économiques, sociales, budgétaires et financières pour les trois (03) prochaines années".

Il a invité le Gouvernement à "intensifier la mise en œuvre des programmes et projets, en vue d'améliorer en permanence, dans l'équité sociale et territoriale, le bien-être des populations".

Le chef de l'Etat a demandé au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, d'"engager sans délai, toutes les diligences pour accélérer les décaissements liés à l'exécution des projets sectoriels, avec un suivi adéquat au sein des départements ministériels".

Il a instruit le ministre en charge des Finances et de l'Economie, de "faire une évaluation de l'exécution du plan de relance issu du PAP2A", le Plan d'actions prioritaires (PAP) ajusté et accéléré de la phase II du Plan Sénégal émergent (PSE).

Le Chef de l'Etat a par ailleurs indiqué "l'urgence d'approfondir et de renforcer le dialogue économique, Etat-Secteur privé, en vue d'élargir les bases de croissance économique et les opportunités de création d'emplois, en mettant l'accent sur les filières artisanales et les zones économiques spéciales (ZES)".

Macky Sall a par ailleurs invité le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, à "lui faire parvenir, avant fin juillet 2021, un rapport exhaustif sur la mutualisation des doctrines d'investissement du FONSIS et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)".

Il "demande, dans cette optique, au Ministre en charge des Finances, de finaliser la stratégie de gestion du Portefeuille de l'Etat".