Ile Maurice: Propos choquants - Rubina Seetharamdoo est-elle un agent du MSM ?

Une photo circule sur les réseaux sociaux, montrant Rubina Seetharamdoo faisant du porte-à-porte à Circonstance, St-Pierre. Elle accompagne Leela Devi Dookhun Luchoomun et Yogida Sawmynaden. On ne sait pas si c'est lors de la campagne électorale de 2014 ou celle de 2019. Mais le lieu a été identifié. Nous avons tenté en vain d'avoir la confirmation si Rubina Seetharamdoo a bien été l'agent du Mouvement socialiste militant (MSM). La ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun ne répond pas.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette facebookeuse, arrêtée vendredi pour ses propos contre les personnes handicapées, est soupçonnée depuis quatre ans de se livrer à des arnaques. Comme le rapportait un de nos confrères, elle aurait fait dans le détournement, chèques en bois et autres fausses collectes d'argent pour soi-disant venir en aide aux pauvres. Elle aurait même utilisé son propre fils mineur pour s'attirer de la sympathie et soutirer de l'argent aux gens au bon cœur.

Plaintes à l'ICAC

Ce qui est étrange c'est que malgré des plaintes à la police et à l'Independent Commission against Corruption (ICAC), Rubina Seetharamdoo était toujours libre. Pourquoi ? Après avoir tenté d'attirer de la sympathie il y a deux ans, voilà qu'elle s'attire la haine, l'hostilité et la condamnation générale.

Mais qu'est-ce qui a poussé cette femme à dire ces choses inadmissibles et choquantes ? Comment peut-on s'en prendre à des personnes souffrant déjà de leur situation de handicap ? Pour Sarvesh Dosooye, psychologue, c'est grave d'avoir de telles pensées et encore plus grave de le dire ouvertement. Il veut cependant comprendre avant de condamner : «Je ne connais pas la dame et je ne peux me prononcer qu'à partir de ce qu'elle a déclaré sur Facebook. Selon moi, elle ressent sûrement une certaine frustration professionnelle, politique, personnelle - que sais-je ? - pour dire de telles choses. Même si elle ne cible que les handicapés, pour moi, elle a en tête d'autres groupes qui, selon elle, sont des privilégiés, car sou- tenus par l'État, alors qu'elle dit qu'elle travaille et n'arrive pas à joindre les deux bouts.» Rubina Seetharamdoo a-t-elle besoin elle-même de soins ? «Elle ne semble pas bien. Ce serait un cas intéressant à examiner surtout en ces temps difficiles économiquement et psychologiquement.»

Son enfant mineur sous la garde des aînés

L'enfant de 10 ans de Rubina Seetharamdoo a été placé sous la garde temporaire des aînés, majeurs, avec l'aval de la Child Development Unit, lors de son arrestation, vendredi. Cette habitante de St-Pierre souvent lynchée par les internautes pour ses vidéos, a été arrêtée pour «breach of Information and Communication Technologies Act» après plusieurs plaintes contre elle, à la suite de sa vidéo sur les personnes en situation de handicap. Elle a comparu en cour, vendredi et la police a objecté à sa remise en liberté. Interrogée le même jour, elle a affirmé être l'auteure de la vidéo, mais a par la suite expliqué qu'elle avait oublié son mot de passe lorsque les enquêteurs de la Cybercrime Unit ont voulu accéder à son compte. L'IT Unit de la police devra inspecter son téléphone. Elle sera aussi confrontée à sa vidéo 'live'.