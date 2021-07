Ile Maurice: Soovan Sharma Dookhoo - «Il est grand temps d'aborder le handicap en tant que cadre distinct et bien défini»

interview

Les propos de Rubina Seetharamdoo dans une vidéo où elle demande une loi pour se débarrasser des handicapés ont choqué plus d'un. Soovan Sharma Dookhoo qui souffre d'un handicap plaide pour un projet de loi sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées à Maurice.

Comment les problèmes des handicapés sont-ils perçus et traités à Maurice ?

La population mondiale de personnes handicapées selon les données de l'ONU est d'un milliard d'individus. La plus grande cohorte par rapport à tout autre groupe. Cependant, la première perception et le premier jugement auxquels je fais face sont évalués et jugés sur les choses que je peux faire, selon mon handicap. Un handicap est un obstacle mais il ne nous limite pas à être confinés en nous-mêmes. Les personnes handicapées ne cherchent pas la sympathie. Nous voulons être inclus. Les opportunités sont limitées à l'essentiel tant que les institutions sont présentes. Il y a eu des améliorations mais pas encore significatives.

Comment les personnes handicapées perçoivent-elles la loi et dans quelle mesure sont-elles incluses dans les décisions prises à leur égard ?

C'est regrettable de dire que les décisions et mesures politiques prises en faveur des personnes handicapées ne sont que des décisions pour les personnes âgées répliquées aux personnes handicapées. Nous comprenons qu'il y a des ressemblances mais ce n'est pas équitable. La loi et les mesures pour les personnes handicapées ne peuvent être prises sans inclure les personnes présentant différents handicaps.

Si cette vidéo n'avait pas fait le tour de la Toile, la situation des personnes en situation de handicap aurait-elle été autant en avant ?

Les problèmes récents ont en quelque sorte fait sourciller, quelle que soit l'importance accordée au délinquant, au lieu du préjudice qu'il a causé. Malheureusement, cet événement ne déclenche pas la consultation pour une amélioration supplémentaire. Le handicap n'a jamais été une fatalité, les conditions et la manière dont il se présente déterminent le préjudice causé ou l'amélioration qu'il peut apporter. En tant que personne handicapée, je ressens le préjudice causé en termes du contenu de la vidéo en plus de la façon dont le problème est abordé. Pour aborder la question de l'accessibilité et de l'inclusion, j'ai publié mon livre True love, mindful myth et les bénéfices seront utilisés pour la recherche universitaire et scientifique sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées.

Et quid du projet de loi de l'égalité ?

Le ministère de la Sécurité sociale a fait appel à des consultations concernant le projet de loi sur les personnes handicapées. Cependant, il est maintenant grand temps d'aborder le handicap en tant que cadre distinct et bien défini. À mon avis, le projet de loi devrait regrouper les questions abordées par : (1) une commission de la formation et de l'emploi des personnes handicapées (travail) ; (2) une autorité pour l'éducation des besoins spéciaux ; (3) le secteur des soins de santé ; (4) l'égalité du genre, l'équité et le bien-être des enfants.

Ces entités ou cadres juridiques existent déjà. Le projet de loi devrait fournir une approche à 360 degrés sur les questions de handicap sous diverses formes et circonstances. Impliquer l'inclusion dans les décisions politiques et les considérations légitimes conformément à la Convention des Nations unies pour les personnes handicapées.

Les parents d'enfants handicapés seront bien plus encadrés, tandis que notre droit du travail doit prendre des dispositions justes et idéales pour l'emploi factuel.