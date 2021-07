Seychelles: Alors que les Seychellois vivent plus longtemps, les inquiétudes grandissent sur l'âge de la retraite

Les citoyens actifs des Seychelles pourraient devoir contribuer davantage à leur fonds de retraite et prendre leur retraite à un âge plus avancé, car le Fonds de pension des Seychelles envisage de nouvelles mesures pour faire face à l'augmentation de l'espérance de vie dans la nation insulaire.

Le Midyear Population Bulletin of 2020 publié par le National Bureau of Statistics (NBS) a montré que 11% de la population des Seychelles a 65 ans et plus.

L'espérance de vie des hommes et des femmes est en moyenne de 77 ans, la plus élevée jamais enregistrée par les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. L'espérance de vie des hommes est de 73 ans, alors qu'elle est de 82 ans pour les femmes.

Le responsable pour la communication d'entreprise de la Seychelles Pension Fund (SPF), Darell Bristol, a déclaré à la SNA que, selon les Nations Unies, un pays a une population vieillissante si sa population de 65 ans et plus représente plus de 7 % de sa population totale.

« L'augmentation du nombre de retraités couplée à la longévité va entraîner une augmentation significative du volume des prestations de retraite. Cela signifie qu'ils recevront une retraite plus longtemps. Cela va également causer beaucoup de stress sur la population en âge de travailler, à mesure que le ratio de retraités et de population active continue de baisser, il y aura donc moins de personnes en âge de travailler pour chaque retraité », a-t-il déclaré.

« Par conséquent, la contribution collectée ne sera plus suffisante pour soutenir la pension du nombre croissant de retraités. En conséquence, au fil du temps, cela aura un impact financier énorme sur le SPF. Si aucune mesure n'est prise, cela menacera la pérennité du SPF ", a poursuivi M. Bristol.

À l'heure actuelle, les travailleurs seychellois versent trois pour cent de leurs salaires au Fonds de pension seychellois, et la même somme est versée par leurs employeurs. Un citoyen indépendant paie les deux, ce qui représente six pour cent.

La pension de retraite est une pension garantie accessible à vie pour tous les affiliés et l'âge légal de la retraite est de 63 ans tandis que la perception de sa pension est à partir de 60 ans.

Grâce à son évaluation actuarielle périodique, effectuée tous les trois ans, le Fonds de pension des Seychelles a un ensemble de recommandations qui doivent être mises en œuvre pour contrer l'effet de ses engagements accrus.

« Certaines mesures principales qui sont prises pour contrer l'effet de l'allongement de l'espérance de vie consistent à augmenter le taux de cotisation tel que prescrit par l'actuaire et à augmenter l'âge de la retraite. Grâce à ces mesures, en collaboration avec le gouvernement, ces risques sont atténués, surveillés et revu afin que le SPF reste durable à long terme », a déclaré M. Bristol.

Selon le bureau des statistiques, le 31 décembre de l'année dernière, la population des Seychelles s'élevait à 98 963 habitants, soit une croissance démographique de 0,9% pour l'année 2020.