Maroc: Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun approuve plusieurs conventions socio-économiques

Guelmim — Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, réuni lundi en session ordinaire de juillet, a approuvé plusieurs conventions socio-économiques.

Les travaux de cette session, qui a été présidée par la présidente du conseil, Mbarka Bouaida, en présence du wali de la région, Mohamed Najem Abhay, ont porté sur l'examen et l'approbation du contrat-programme entre l'État et la Région ainsi que les conventions à caractère social et économique.

La deuxième séance de cette session a été consacrée à la réponse aux questions écrites reçues par la présidence du conseil.

Lors de la première séance, les membres du Conseil ont adopté une convention de partenariat pour aménager la zone d'activités économiques de la ville d'El Ouatia, province de Tan-Tan, pour un coût total de 67,4 millions de dirhams, dont une contribution du conseil estimée à 24,66 MDH.

Le conseil a aussi validé une convention spéciale de partenariat relative à l'atténuation des effets des catastrophes naturelles dans la région, signée avec l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA) et la wilaya.

Cette convention, pour laquelle un montant de 5,19 MDH a été alloué, dont 3 MDH fournis par le conseil, vise à protéger les oasis des incendies et à accélérer l'opération d'intervention pour limiter l'aggravation de ce genre d'incidents.

Le conseil a également approuvé une convention de partenariat et de coopération avec l'OFPPT, pour financer la réalisation et l'équipement d'un institut spécialisé de technologie à Tan-Tan, pour un coût de 60 MDH, avec une contribution de la Région de l'ordre de 30 MDH.

Une convention a également été approuvée pour le réaménagement des réseaux d'assainissement liquide dans la commune d'Addai, d'un coût total de 5 MDH, financé par le conseil de la région.

Côté santé, les membres du Conseil ont adopté une convention de partenariat avec l'Association Al-Chifa pour les patients d'insuffisance rénale de la ville de Bouizakarne (province de Guelmim), avec un coût de projet fixé à 400.000 dirhams pour soutenir les services de l'association.

Ils ont aussi validé une convention avec l'Association des médecins et pharmaciens de Guelmim et la direction régionale de la Santé d'un coût de 500.000 dirhams, pour l'achat d'un appareil de purification sanguine au profit du centre d'hémodialyse de Guelmim

Dans le domaine environnemental, le conseil a adopté une annexe à la convention relative au programme de développement du tourisme naturel et rural dans la région.

Les membres du Conseil ont également approuvé une convention de partenariat avec l'Association du Salon du cheval d'El Jadida (600.000 dirhams), en plus d'une convention-cadre de partenariat avec le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l'étranger, chargé des Marocains résidant à l'étranger.

Ils sont en outre convenus de reporter la ratification d'une convention avec le Haut-commissariat aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération (6 MDH) jusqu'à la création d'une association à laquelle cette somme serait versée, et qui vise à soutenir les propriétaires de petites et moyennes entreprises et coopératives des filles et fils de la famille de la résistance.

Intervenant à cette occasion, Mme Bouaida a souligné l'importance des deux documents du plan de développement de la région et du schéma régional d'aménagement du territoire comme feuille de route pour le progrès de la région, ainsi que des documents de référence et juridiques stipulés par la loi organique n° 14-111 relative aux Régions.

Elle a ajouté que cette loi permet à la Région de recourir à un mécanisme de contractualisation avec l'Etat afin d'activer une partie importante du programme de développement régional, notant que le conseil a élaboré un contrat-programme avec l'Etat afin de mettre en œuvre des projets prioritaires.

La présidente du conseil a également mis en avant l'importance du nouveau modèle de développement, présenté récemment à Guelmim par les membres de la commission spéciale du modèle de développement, notant que ce modèle est une étape fondatrice primordiale pour un Maroc de prospérité tel que voulu SM le Roi Mohammed VI.

Elle a rappelé que la mise en oeuvre du modèle de développement des provinces du Sud a contribué depuis son lancement à l'accélération de la réalisation de plusieurs projets d'envergue dans ces régions.