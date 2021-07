Maroc: Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun adopte le contrat-programme avec l'Etat pour des investissements de plus de 5,5 MMDH

Guelmim — Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun, réuni lundi pour sa session ordinaire de juillet, a adopté à l'unanimité le contrat-programme avec l'Etat pour la mise en œuvre des projets prioritaires 2021-2023 relatifs au développement régional.

Ce contrat-programme, doté d'un budget de 5,554 milliards de dhs, vise à réaliser les objectifs du développement régional portant sur l'amélioration de l'attractivité de la région en vue de lui permettre de disposer d'une économie intégrée et capable de créer des opportunités d'emplois permanents, promouvoir l'intégration sociale et protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel.

Il comprend 37 programmes et projets prioritaires inscrits dans les orientations générales du programme de développement régional, répartis en trois axes liés à l'amélioration de l'attractivité du territoire, la relance de l'insertion sociale, la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, et qui portent sur quatre domaines : infrastructures et équipements, économie et attractivité, secteur social, environnement et culture.

Le premier axe, auquel a été allouée une enveloppe de plus de 4,6 milliards de dirhams pour la réalisation de 23 projets relatifs aux infrastructures et équipements (8 projets), l'économie et l'attractivité (15 projets), alors que le deuxième axe concernant la relance de l'intégration sociale bénéficiera d'un budget de 767 millions de dirhams pour la mise en œuvre de 11 projets pour le secteur social.

Quant au troisième axe relatif à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel, un montant de 109 millions de dirhams a été mobilisé pour la mise en œuvre de trois projets dans le domaine de l'environnement et de la culture.

Les départements ministériels contribuent au financement de ce contrat-programme à hauteur de 3410,74 millions de dirhams, répartis entre les ministères de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et forêts (2518,50 millions de dirhams), de la Santé (160 millions de dirhams), de l'Equipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau (244 millions de dirhams), l'Industrie et Economie verte et Numérique (42,74 millions de dirhams), l'Energie, Mines et Environnement (45 millions de dirhams), Culture, Jeunesse et Sports (9,5 millions de dirhams), Education nationale, Formation professionnelle, Enseignement supérieur et Recherche scientifique (136 millions de dirhams), l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat et Politique de la ville (200 millions de dirhams), et du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale - Société marocaine d'ingénierie touristique (55 millions de dirhams).

Le Conseil de la Région apportera de son côté une contribution de 1891,66 millions de dirhams, alors que les établissements et entreprises publiques mobiliseront 160 millions de dirhams, répartis entre l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (100 millions de dirhams) et l'Agence de promotion et de développement économique et social (60 millions de dirhams), et l'université Ibn Zohr d'Agadir (92 millions de dirhams).

En ce qui concerne le cadre institutionnel de la gouvernance du contrat-programme, le wali de la région Guelmim-Oued Noun supervisera la mise en œuvre de ce programme, et deux commissions, l'une au niveau central et l'autre régionale, seront mises en place pour assurer la bonne gouvernance dans le suivi et la mise en œuvre des projets programmés.

Cette session du conseil régional, dont les travaux ont été présidés par Mme Mbarka Bouaida, en présence du wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, et des gouverneurs des provinces de la région, a approuvé une décision portant sur une demande de prêts auprès du Fonds d'équipement communal pour contribuer au financement des projets inclus dans le cadre de ce contrat-programme et du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural.

Les membres du conseil ont également adopté une décision pour solliciter des prêts auprès de la Société financière internationale (SFI) pour contribuer au financement des projets inscrits dans le cadre de ce contrat-programme et du programme de réduction des disparités spatiales et sociales dans le monde rural de la région.

Ils ont aussi validé plusieurs conventions à caractère socio-économique.