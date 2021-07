Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - Sanga Balende accuse DCMP

Battu au terme d'une finale émaillée de troubles, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a contesté, auprès de la Fédération congolaise de football association, la qualification de deux joueurs du Daring Club Motema Pembe (DCMP) qui ont été alignés en finale.

Finaliste malheureux de la 56e Coupe du Congo de football face au DCMP de Kinshasa par zéro but à un, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a saisi la Fédération congolaise de football association (Fécofa). L'administration du club sang et or du Kasaï oriental dénonce l'inéligibilité de deux joueurs du club vert et blanc de Kinshasa, en l'occurrence Hervé Lombito et Mundele Nganga.

Le club de Mbuji-Mayi s'appuie sur la mesure prise par la Fédération internationale de football interdisant au DCMP de recruter durant deux fenêtres de transferts. Pourtant, les deux joueurs cités sont arrivés chez les Immaculés de la capitale en cours de saison, soutient l'administration de Sanga Balende.

Pour rappel, DCMP a eu raison, le 30 juin dernier au stade des Martyrs de Kinshasa de Sa Majesté Sanga Balende, en finale de la 56e Coupe du Congo de football. Dezy Mbomba a inscrit l'unique but de la partie à la 84e minute. Mais la rencontre avait connu un arrêt à partir de la 65e minute à la suite des échauffourées survenues dans les tribunes entre supporters. Et pourtant, cette finale devrait se jouer à huis clos, conformément aux mesures prises contre la pandémie de covid-19. Et dans les rangs du DCMP lors de cette finale, on avait noté la titularisation de ces deux joueurs épinglés par l'administration du club de Mbuji-Mayi. L'on attend voir la décision que prendra la Fécofa alors que la saison sportive s'est arrêtée le 30 juin, conformément à la dérogation du ministre de proroger le délai de la saison jusqu'au jour commémoratif de l'Indépendance du pays.