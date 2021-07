Cameroun: Agrégation de médecine humaine - 30 candidats affûtent leurs armes

Ils prennent part depuis vendredi à un séminaire sous-régional de préparation à Yaoundé.

Les 30 candidats issus d'Afrique centrale et de l'Ouest prendront part au prochain concours d'agrégation de médecine humaine en novembre prochain à Dakar au Sénégal. Et c'est pour assurer leur succès qu'ils ménagent leur monture depuis le 2 septembre dernier. C'est à l'occasion d'un séminaire sous-régional de préparation de candidats au concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). Plus de 50 participants venus du Sénégal, de la RCA, du Gabon, du Congo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Cameroun renforcent leurs compétences.

A cette rencontre présidée par le représentant du recteur de Yaoundé I, le Pr. Daniel Abwa qu'accompagnait le Pr. Ze Minkande, doyenne de la faculté de médecine et des sciences biomédicales (FSMB), le Pr. Meissa Touré représentant la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française (CIDMEF) a félicité le personnel académique et son équipe pour cette initiative louable. A sa suite, le Pr. Ibara, recteur de la faculté des sciences de la santé de l'université Marian Ngouabi au Congo-Brazzaville a rappelé aux candidats que le succès est au bout de l'effort. « Nous sommes à deux mois du concours et nous sommes ici pour partager nos expériences respectives. Je vous souhaite bonne chance », a-t-il martelé.