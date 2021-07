Cameroun: Maroua-Salak - Une souris à bord

La présence de ce corps étranger dans l'appareil a provoqué l'annulation du vol de jeudi dernier.

Après plusieurs reports, le vol Camair-Co de jeudi dernier avait été purement et simplement annulé. A l'annonce de cette nouvelle, les passagers qui, pour certains, attendaient depuis plusieurs jours, n'ont pas pu se retenir. Ils ont assiégé le bureau du chef d'escale toute la journée pour avoir des explications sur cette perturbation des vols qui, selon Zeina Benala, une passagère, fauche leurs programmes et les met dans un état de stress croissant. « Nous avons des engagements très sérieux que nous ne pourrons pas honorer à cause de cette annulation de vol », s'est-elle plainte, rouge de colère.

D'après les explications de Tanko, chef d'escale, cette annulation est une situation involontaire de la part de Camair-Co car l'appareil affrété pour Maroua a connu de sérieux problèmes à cause d'un corps étranger qui s'y est malencontreusement retrouvé. Et en vue de veiller sur la sécurité du vol et des passagers, l'aéronef a été admis à un controle. « Lors de son dernier voyage, une souris qui s'est échappée du sac d'un passager s'est infiltrée dans l'appareil, il fallait absolument l'extraire avant de remettre l'avion en circulation. Malheureusement, ces travaux ont duré plus que prévu et l'aéroport de Maroua ne pouvant pas encore accueillir des vols de nuit, nous ne pouvions qu'annuler le vol », explique M. Tanko.

En termes de solutions palliatives, les passagers ont été logés pour la nuit de jeudi par la Camair-co. Et, très tôt le vendredi matin, ils ont été conduits par voie terrestre à Garoua où le Boeing 766 les y attendait. Pour le chef d'escale, il y a eu plus de peur que de mal, car explique-t-il, « ce genre de situations arrive très souvent, mais pour ce cas, nos passagers ont été compréhensifs, calmes et coopérants, c'est pourquoi tout est rentré dans l'ordre ». Les programmes de vols ont normalement repris depuis samedi dernier où un avion a bel et bien décollé de l'aéroport international de Salak.