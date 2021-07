Congo-Kinshasa: Archevêché - L'état de santé de Mgr Laurent Monsengwo de plus en plus préoccupant

La santé du prélat catholique (81 ans) s'est gravement dégradée le week-end dernier, à en croire le cardinal Fridolin Ambongo, l'actuel archevêque de Kinshasa, qui a invité tous les fidèles catholiques à le soutenir et l'accompagner « par des prières ferventes et intenses ».

L'état de santé de l'archevêque émérite de Kinshasa, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, serait très critique. C'est en tout cas, ce qu'a rapporté ce week-end le cardinal Fridolin Ambongo actuel archevêque de la ville-province, qui a invité les fidèles catholiques de tous les horizons à le soutenir et l'accompagner « par des prières ferventes et intenses ». Les mots de celui qui l'a succédé à la tête de l'Archevêché de Kinshasa étaient on ne peut plus éloquents. « Je vous invite de prier pour notre archevêque émérite, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. Sa santé se dégrade et il est dans un état préoccupant. Accompagnons-le par nos prières », a écrit le cardinal Fridolin Ambongo dans un message laconique adressé aux curés et lu dans les différentes paroisses.

Pour l'heure, c'est l'évacuation du prélat catholique vers l'étranger qui préoccupait encore les esprits vu l'urgence que requerrait l'état sanitaire de cette grande figure de la communauté ecclésiastique. La famille, l'Eglise et la Présidence de la République et toutes les âmes généreuses à travers le monde se sont impliquées pour faciliter les démarches et la logistique nécessaire afin que Mgr Laurent Monsengwo puisse rapidement bénéficier des soins appropriés en France. Déjà le 5 juillet dans la matinée, un avion médicalisé avait atterri à l'aéroport international de Ndjili pour assurer l'évacuation vers l'Europe du malade.

Rappelons que Mgr Laurent Monsengwo fait partie de huit cardinaux qui ont aidé le pape de l'Eglise catholique dans le travail de la réforme de la curie romaine. Archevêque de Kisangani depuis 1988, ordonné prêtre en 1963 et fait cardinal par Benoît XVI en 2010, cette grande figure de l'Église catholique africaine a cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa à Mgr Ambongo en novembre 2018. Prêtre catholique, docteur en Écritures Saintes et professeur de théologie, il s'est retiré de sa charge épiscopale en 2018.