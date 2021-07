Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Le Congrès africain pour le progrès affûte ses armes

Le président du Congrès africain pour le progrès (CAP), Jean Itadi, a affirmé, le 4 juillet à Brazzaville, que sa formation politique se préparait à participer aux élections législatives de l'année prochaine. Il a invité le gouvernement à créer des conditions nécessaires pouvant garantir un scrutin libre, transparent et apaisé.

Jean Itadi s'est exprimé au cours d'une causerie-débat organisée axée sur la pandémie de Covid-19, la diplomatie et le lobbying. Abordé sur la participation du CAP aux élections législatives de 2022, le président de cette formation politique de l'opposition a assuré que son organisation se préparait pour ces échéances électorales.

Il a, cependant, souhaité que le gouvernement prenne d'ores et déjà des dispositions techniques et pratiques adéquates en vue de garantir des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. « Le CAP va désigner ses candidats aux élections législatives de 2022 et se donnera les moyens pour véhiculer un message qui va convaincre plus d'un électeur. A cet effet, le gouvernement doit créer les conditions d'une vie démocratique devant garantir des élections justes, transparentes et crédibles. Dans notre pays, certaines circonscriptions électorales sont plus peuplées mais ont moins de sièges à l'Assemblée nationale et vice-versa. Cela doit être corrigé au préalable », a indiqué Jean Itadi, qui était en compagnie de Christophe Moukouéké.

S'agissant de la causerie-débat, les militants du CAP ont suivi deux exposés. Le premier animé par Paul Alexandre Mapingou sur la "diplomatie et le lobbying". Dans le fond, l'orateur a fait savoir que la diplomatie était l'art du dialogue et de règlement des conflits. Parlant du Congo, il a souligné que la diplomatie congolaise évolue tant bien que mal. Le Congo, à travers ses relations diplomatiques, a-t-il soutenu, est toujours au-devant de la scène dans le règlement des conflits au niveau régional.

Développant sur le coronavirus, le Dr Makaya a rappelé aux militants du CAP que la Covid-19 est une réalité et non une utopie. Au Congo, a-t-il indiqué, 1296 personnes sont actuellement contaminées et la maladie a déjà causé le décès de165 personnes. Le coronavirus n'a pas de traitement curatif sûr et l'unique moyen pour l'éviter reste la vaccination.