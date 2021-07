Congo-Brazzaville: insertion socioprofessionnelle - Le forum de l'emploi, des métiers, de l'industrie et de l'énergie a vécu

Organisé par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), en collaboration avec son centre de formation, le forum a eu lieu le 2 juillet à la paroisse Saint- Jean-Bosco à Tié-Tié, dans la ville océane, et a connu la participation de plus de deux cent cinquante jeunes.

Le forum a visé l'insertion socioprofessionnelle des jeunes en renforçant leurs liens avec le marché du travail. Il a ciblé les jeunes étudiants et diplômés des filières industrielles proposées au Centre de formation professionnelle de l'Association des salésiens de Don Bosco (ASDB) dans les domaines de la mécanique automobile, la mécanique générale, la soudure, l'électricité, la maintenance industrielle et la menuiserie ainsi que les jeunes bénéficiaires des membres du consortium dans lequel s'inscrit l'action de l'IECD (Samu social Pointe-Noire, ASI, Foyer père Anton).

Ce premier forum a permis de créer un espace de rencontre entre les entreprises et les chercheurs d'emploi pour faciliter les démarches de recrutement. En effet, des stands d'informations ouverts à cette occasion et tenus par diverses entreprises ont permis d'informer les jeunes sur les opportunités d'emploi, les métiers proposés et les profils recherchés. Des différents ateliers ont également été proposés aux jeunes (sécurité au travail, diagnostic automobile électronique, préparation aux entretiens d'embauche, sensibilisation à l'entrepreneuriat) en vue de les accompagner vers l'emploi salarié ou l'auto-emploi.

Lauréline Borotto, responsable du projet Graines d'Espérance (IECD), a rappelé l'existence d'un partenariat entre sa structure et le centre professionnel Don-Bosco. «Aujourd'hui, on collabore avec toute l'équipe pédagogique, la direction, les formateurs, le bureau d'orientation et d'emploi du centre de formation Don-Bosco, en vue de les faire monter en compétences. Aussi, avoir une formation de qualité n'est pas suffisante, il est primordial d'insérer ces jeunes biens formés sur le marché du travail », a-t-elle signifié.

Pour sa part, Manon Zeghdoudi, responsable projets et relations d'affaires a Unicongo, a apprécié l'initiative en ces termes : « Se former correctement, c'est aujourd'hui très important pour les jeunes pour mieux répondre aux besoins des entreprises et trouver un métier derrière. Aller directement rencontrer les responsables des entreprises, c'est le meilleur moyen de savoir quels sont leurs besoins réels et comment y répondre ». Geofran Ngakouri, étudiant en formation au centre Don-Bosco option soudure, a apprécié l'organisation du forum en souhaitant que ce genre de rencontre soit fréquente pour offrir des opportunités de travail aux jeunes.

Depuis sa création en 1998, l'IECD, organisation de solidarité internationale, soutient le développement humain, économique et social des pays où il intervient. Avec ses partenaires locaux, il met en œuvre des projets dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'accès à l'emploi des jeunes, et de l'entrepreneuriat. Plus de 30 ans d'expérience ont permis à l'IECD de développer un vrai savoir-faire au service des personnes les plus vulnérables. Son ambition est de permettre aux jeunes, aux adultes, aux professionnels et aux acteurs du développement d'acquérir les outils et le savoir-faire nécessaires pour construire leur avenir et avoir un impact positif sur la société.