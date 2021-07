Congo-Kinshasa/Maroc: Transfert - Ibenge, nouvel entraîneur principal de Renaissance sportive de Berkane

Déçu de l'issue de l'affaire du joueur Zao Matutala avec le retranchement de neuf points de V.Club, l'entraîneur Florent Ibenge a quitté le pays pour s'engager avec Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Il a signé un contrat d'objectif de deux ans avec le club marocain.

Le technicien franco-congolais Florent Ibenge séjourne au Maroc depuis quelques heures où il a contracté un bail de deux ans avec Renaissance sportive de Berkane, club évoluant en Botola (D1 marocaine). L'ancien entraîneur de V. Club de Kinshasa a paraphé un contrat d'objectif. Et, souffle-t-on dans son entourage, il toucherait un salaire mensuel de 15 mille dollars américains. Florent Ibenge vient avec le but d'offrir un titre national à Renaissance de Berkane, et aussi de remporter la Ligue des champions africains et qualifier le club pour la coupe du monde des clubs. «Renaissance sportive de Berkane compte mettre tous les moyens à la disposition de Florent Ibenge », a-t-on indiqué.

Florent Ibenge a démissionné du staff technique de V. Club après neuf ans au service des Dauphins noirs. Sa démission a été annoncée le 30 juin par Bestine Kazadi, présidente de la coordination de V. Club. Cette dernière avait noté que le technicien franco-congolais qui a été aussi sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a été très déçu de la décision de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) de retrancher neuf points à V.Club au sujet du dossier du joueur Zao Matutala et pourtant, c'est la même Fécofa qui avait autorisé V.Club a utilisé le joueur après que le club vert et noir s'est renseignée auprès d'elle.

Après neuf saisons passées sur le banc de V.Club, l'ancien coach adjoint de Shangai Shenhua en Chine (adjoint de Nicolas Anelka) compte à son actif deux finales perdues des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football et un titre du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) - Ligue 1. Et en sélection, il a remporté une médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations 2015 et un titre au Championnat d'Afrique des nations.