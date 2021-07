Congo-Kinshasa: Parc de la vallée de la N'Sele - Eve Bazaïba rassure du soutien et de l'accompagnement du gouvernement

Pour la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable (VPM-MEDD), ce déplacement en duo, avec son collègue chargé du Tourisme, démontre l'importance que le gouvernement place en ce genre d'initiatives privées. Elle, de ce fait, projeté la possibilité de la constitution d'un partenariat public-privé pour permettre à ce site touristique de jouer son rôle tout en s'inscrivant dans la durée.

La VPM-MEDD et son collègue du Tourisme, Modero Nsimba, ont assisté, le 3 juillet, au lancement de quatre nouvelles activités touristiques au Parc de la vallée de la N'Sele à Kingakati. Il s'agit des lodges ou appartements pour visiteurs, d'une plate-forme aéronautique avec night-club, salle de fête et restaurant VIP, de la plus grande tyrolienne d'Afrique ainsi que d'une piscine olympique, œuvres de l'ancien chef de l'Etat, Joseph Kabila, et de sa femme Olive Lembe.

Invités par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (Iccn), une des branches sous tutelle de ces deux ministères, Eve Bazaiba et Modero Nsimba ont été reçus, sur place, par la propriétaire du site, l'épouse de l'ex-chef de l'Etat congolais. Ces deux membres du gouvernement congolais ont ensuite procédé à la visite guidée, avec le directeur général du site de la vallée de la N'sele, qui leur a permis de sillonner les différents endroits et lieux touristiques de ce site.

L'encadrement et le soutien du gouvernement

Expliquant sa présence et celle de son collègue sur ce parc, la VPM Eve Bazaiba a noté que ce déplacement en duo démontre l'importance que le gouvernement place en ce genre d'initiatives. Le numéro un de l'Environnement en RDC a projeté la possibilité de la constitution d'un partenariat public-privé pour permettre à ce site de jouer son rôle tout en s'inscrivant dans la durée.

« Nous avons estimé que c'était important, avec mon collègue qu'il était important que nous puissions nous lancer dans une démarche de partenariat public-privé, pour que le gouvernement puisse y avoir un œil dans le sens de l'encadrement et de l'accompagnement, d'autant plus que la RDC a des assignations en matière de la protection de l'environnement au niveau national, régional qu'internationale sur l'élargissement des aires protégées », a-t-elle indiqué. Eve Bazaiba a, dans ce sens, rappelé les deux décennies lancées dernièrement sur le plan mondial dans le cadre du l'environnement et du développement durable. Il s'agit ici de la décennie sur la gestion rationnelle et la valorisation des ressources en eau, de 2018-2028, ainsi que la décennie de la restauration des écosystèmes lancée le 5 juin dernier.

Relevant la valeur de ces activités lancées, la VPM Bazaïba, qui note que la parc de la vallée de la N'sele était un exemple palpable de la restauration des écosystèmes, qui passe par la préservation des forets et la protection de la biodiversité, pense qu'il faut y mettre une valeur ajoutée en termes d'ouvrages attractifs qui appellent à visiter ce site pour le pays. « Bref, l'approche qui est la nôtre, celle du gouvernement, parce que l'Iccn est là, c'est celle d'officialiser le partenariat public-privé, qui passe par la mise en valeur de cette œuvre, en la présentant comme étant une ouvre de l'état congolais. Il y aura une compensation dans le sens des subventions », a indiqué Eve Bazaiba. Pour mieux entretenir ce site, a-t-elle fait savoir, il y a un coût.

Et, on ne peut pas le laisser à la seule initiative privée. Elle a, par ailleurs, rassuré les promoteurs de ce parc, qui sera porté par l'Iccn sur le plan international comme un site étatique, pour lui faire bénéficier de certaines subventions notamment dans le cadre du Fonds verts, Fonds forestier national, Cafi ainsi que tout ce qui a comme initiative pour la protection de la biodiversité. « Nous sommes plus à l'époque de l'état prédateur mais plutôt de l'état qui soutient des initiatives privées ; parce que l'état vit des taxes », a-t-elle indiqué.

Ces assurances de la VPM Bazaiba ont constitué la réponse aux inquiétudes de l'épouse de l'ex-chef de l'Etat et du gestionnaire de ce parc, qui ont sollicité l'appui et l'accompagnement du gouvernement, en accordant certaines facilités à ce parc.