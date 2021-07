Madagascar: Baccalauréat - Les candidats mal préparés aux épreuves pratiques

Les candidats ont poussé un ouf de soulagement après les épreuves pratiques.

Beaucoup de candidats au baccalauréat s'estimaient mal préparés pour les courses de demi-fond et le sport individuel. Ces deux épreuves sont obligatoires, tandis que la natation et le sport collectif ont été supprimés.

Stress, angoisse et inquiétude. C'est ce que de nombreux candidats au baccalauréat ont ressenti durant les épreuves pratiques de l'Éducation physique et sportive (EPS). Le coup d'envoi pour Antananarivo a été donné hier dans les cinq centres d'examen dédiés à cet effet dont Alarobia, Ankatso, Betongolo, Saint Michel Itaosy et Amparibe. A cause de la pandémie qui a bouleversé le calendrier scolaire, bon nombre d'entre eux ne se sont pas préparés physiquement et psychologiquement à affronter ces épreuves. « Au début, il a été annoncé que les épreuves pratiques n'auraient pas lieu. La donne a changé en cours de route, et il a été de nouveau communiqué que les épreuves théoriques seront obligatoires pour tous à la place des épreuves pratiques. Mais au final, tous les candidats jugés aptes physiquement durant les visites médicales seront contraints d'effectuer les épreuves pratiques », selon une candidate inscrite au centre Alarobia.

Anomalies. Les examinateurs ont également constaté ce mauvais coup en préparation pour cette session 2021. « La performance des candidats a diminué. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués au terrain synthétique comme celui-ci, ou peut-être tout simplement qu'ils ne se sont pas suffisamment préparés à cause de la suspension des cours pendant un certain moment », affirme le Dr Henriette Razafimbololona, médecin auprès du centre Alarobia. Aucune anomalie majeure n'a été constatée au niveau de ce centre. Cette source a tout de même fait savoir qu'une candidate n'a pas pu effectuer les épreuves pratiques pour cause de grossesse, et huit autres ont eu de légères blessures.

Deux épreuves. La natation a été supprimée des épreuves physiques pour cette session. Idem pour le sport collectif. Par contre, les courses de demi-fond sont obligatoires, elles sont de 800 mètres pour les filles et de 1000 mètres pour les garçons, d'après le coordinateur des EPS , Mahafalinirina Rakotomanga. Les candidats sont aussi contraints d'effectuer les sports individuels. « Seuls les candidats jugés inaptes pendant les visites médicales sont invités à passer aux épreuves théoriques qui se dérouleront le 13 août à 7h au LMA. Les épreuves physiques au niveau de ces cinq centres d'examen s'achèveront le 16 juillet », a-t-il souligné. A cause du « timing » très serré dans les préparatifs, certains candidats n'ont pas eu leurs convocations mais Mahafalinirina Rakotomanga a indiqué que ce problème a été vite résolu. Il a tout de même souligné que tous les candidats ayant reçu leurs convocations devraient se présenter dans leurs centres d'examen respectifs selon les dates qui y sont indiquées.