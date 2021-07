Madagascar: « Tsenaben'ny Fizahantany » - Des bons plans pour les vacances

La 3e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany » aura lieu du 8 au 10 juillet 2021 au jardin d'Antananarivo.

Organisé conjointement par le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), avec l'appui du programme Pôle Intégré de Croissance, cet événement sera un rendez-vous incontournable pour ceux qui sont à la recherche de bons plans pour les vacances. Les opérateurs touristiques participants y proposeront entre autres, des offres de voyages promotionnelles allant jusqu'à moins 50% au profit des visiteurs. En tout, 34 exposants dont des opérateurs dans les régions via des Tours-Opérateurs, des groupements et des Offices Régionaux du Tourisme y seront présents.

Favoriser les opérateurs formels. En outre, de nouveaux produits touristiques seront lancés dans le cadre de ce « Tsenaben'ny Fizahantany », outre les nouveaux circuits du premier catalogue sorti en Juin 2021 comme « Vakansy Valimbabena », « Croisières » et « VTT Bien-être ». Plusieurs formats de voyage seront également présentés aux visiteurs afin de découvrir en un jour des destinations insolites comme le parc tropical Farankaraina, la destination Andrambovato ou encore Sahambavy avec FCE.

D'autres circuits comme le circuit Croco, le circuit des forgerons et le circuit Ankazomalaza sont aussi des offres sous formats « Journée » et « Randonnée ». Il y aura en même temps des offres sous format « Séjours avec activités » et des mini-croisières sur le Canal des Pangalanes, sans oublier un voyage insolite pour découvrir la Côte-Est de Madagascar. L'objectif consiste à développer le tourisme national tout en favorisant les opérateurs touristiques formels.