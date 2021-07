Madagascar: Antsiranana - La restructuration de l'armée au menu

Deux membres du gouvernement du Premier ministre Ntsay Christian ont débarqué dans la capitale du Nord depuis samedi dernier pour accomplir leurs missions respectives . L'arrivée de ces deux ministres est conforme aux besoins actuels de la population.

Pour le ministre de la Défense Nationale, le Général de corps d' armée, Léon Richard Rakotonirina, il a mis son choix sur la région Diana pour apporter plus d'explications sur la restructuration au sein de l'arméemalgache , notamment décrétée en conseil des ministres. Normalement, le ministre devait réunir tous les lundis son staff à Ampahibe, mais cette fois il était dans le Nord pour tenir une réunion avec les grands responsables militaires de l'armée à Antsiranana.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle structure, , le déploiement de la ZDS ou Zone de défense et de sécurité Ankarana a été initié lors de cette rencontre. Elle est sous commandement du général de brigade John Fitzgerald Montrouge qui n'est autre que l'ancien commandant de la RM7 . Cette décision s'inscrit donc dans le cadre de la restructuration de l'armée malgache. En fait, la ZDS remplace la Région militaire N°7.

À l'issue de cette réunion, le DMR ou Délégué Militaire Régional a également été mis en place. Il travaillera en étroite collaboration avec le Gouverneur et le Préfet. Selon le ministre, il a également été nommé et a déjà suivi une formation. Ce dernier aura un bureau au sein du gouvernorat où le gouverneur déterminera les besoins militaires de son territoire à travers lui. L'objectif est d'instaurer une paix réelle partout dans la Grande île. Et cela fait aussi partie de la collaboration avec l'ensemble des forces de l'ordre afin de mettre en place un partenariat efficace.

Ainsi, le ministre de la Défense nationale a mis plus de deux tours d'horloge pour apporter plus de détails sur cette restructuration.

Paix durable

Citons par exemple le déploiement du 2e BIMA ou Bataillon d'infanterie de marine ex-2e RFI , ainsi que la mise en place du sémaphore, poste établi sur le littoral, permettant de détecter par signaux optiques avec les navires naviguant illégalement dans les eaux malgaches afin d'y assurer une paix durable.

Au cours de la réunion, le ministre a souligné que la raison du changement était de rendre la structure interne connectée à la nouvelle structure qui existe actuellement.

« Vous n'êtes pas sans savoir que nos ennemis ne sont pas seulement ceux de l'extérieur, qui a notamment très peu de chance de venir jusqu'ici, mais nous avons devant nous des ennemis à l'intérieur de notre pays. Que l'armée malgache soit forte courageuse, combative pour les éradiquer et pour rétablir la paix dans le pays» a-t-il lancé. Il a ajouté en outre que ces nouveaux ennemis sont bien organisés, structurés, ayant des médias et des réseaux sociaux forts. En outre, ils sont équipés, armés et ont l'audace et la capacité de faire la guerre d'où la nécessité de la restructuration afin de veiller à la sécurité de la population.

Pour illustrer son propos , il a pris l'exemple de Benony , dans le sud où des militaires et des habitants ont été tués par le « dahalo » lors d'un e attaque.

La visite de l'infirmerie de garnison et l'Hôpital Militaire ainsi que la présentation de condoléances à la famille du défunt Médecin-commandant Christian Rabe ont terminé le passage du ministre à Antsiranana.