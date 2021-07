Madagascar: Examen officiel CEPE - Les candidats sont prêts pour le Jour J

Une note d'impatience s'affiche sur le visage des candidats et des parents, tous venus vérifier leurs noms au niveau des centres d'examen, hier. « Les deux matières Malagasy et le problème me font un peu peur surtout pour l'expression écrite que je ne maîtrise pas assez », indique Mino, candidate au centre d'examen à Ankadivato. C'est le cas également pour un parent qui a tenu à accompagner leurs enfants, hier. « Comme tout autre parent, on est un peu inquiet mais on les soutient dans tous les domaines », évoque un parent d'élève.

De leur côté, d'autres candidats sont confiants pour affronter les examens. « Je suis un peu stressé, j'ai bien révisé mes cours malgré quelques contraintes », indique Heritiana, un garçon de 10 ans. Pour ce jour, les parents se sont répartis les tâches pour accompagner les candidats. « Mon rôle est de suivre mon fils pour cette journée, tandis que ma femme préparera le déjeunera la maison avant de le livrer avant la pause déjeuner», indique Hervé, un père de famille venu accompagner son fils de 11 ans.

Tous les préparatifs, entre autres, l'aspect logistique et humain sont prêts pour accueillir les candidats dispatchés dans les salles d'examen pour cette session. Hier, les réunions préliminaires du cisco Tana Ville ont été achevées.

Sous haute sécurité

Par ailleurs les sujets d'examen sont sous haute sécurité dans les locaux de la police des six arrondissements. Ces documents sont récupérés par les chefs de centre avant six heures du matin. Une augmentation du nombre des candidats est remarquée cette année. « Cette augmentation est de 3% cette année », explique Tinaina Edinah Andrianarison, directeur des examens et de la certification auprès du MEN - ministère de l'Éducation nationale. Dans tout le pays, on compte cinq cent quarante six mille trois cent soixantecinq candidats cette année. Ils sont dispatchés dans mille neuf cent cinquante-six centres. Vingt-trois d'entre eux sont des candidats en situation de handicap dont dix sept ayant une déficience visuelle, quarante-huit en déficience auditive, sept ont des handicaps physiques et un candidat ayant un handicap mental. Cette année, une mère de famille de 46 ans est la plus âgée des candidats. Elle passe l'examen dans un centre d'examen à Fianarantsoa. La ministre de l'Éducation nationale dans son discours a tenu à encourager tous les candidats au CEPE.