Madagascar: Football - Cosafa Cup - Départ en suspens des Barea

La sélection malgache est prévue partie ce mardi pour l'Afrique du Sud. Mais pour l'instant, le départ est en suspens, en raison de l'absence d'autorisation de sortie.

Les chances de participation des Barea à la Cosafa Cup sont fortement amoindries. Ils doivent s'envoler pour l'Afrique du Sud, ce mardi.

Mais jusqu'à hier soir, la Fédération Malgache de Football était toujours en attente d'une autorisation pour pouvoir quitter l'île et pour se rendre sur le continent, de la part des autorités compétentes. D'après les bruits de couloir, la réponse tend vers la négative vu le contexte en Afrique du Sud.

En effet, le pays fait face à une recrudescence fortement inquiétante de la pandémie de Covid-19, à cause du variant delta. « Le nombre de nouveaux cas a flambé dans le pays pour atteindre les 24 000 le 2 juillet dernier », annonce notamment RFI.

« Le gouvernement a mis en place les restrictions les plus strictes depuis le début de la pandémie. Les rassemblements à l'intérieur et à l'extérieur sont interdits (sauf pour les funérailles) et un couvre-feu a été institué entre 21h et 4h du ma tin », poursuit RFI. Précisons toutefois que la Cosafa Cup est maintenue jusqu'à maintenant, malgré cette situation de plus en plus alarmante.

Les Comores ont déclaré forfait en fin de semaine dernière. Les Cœlacanthes ont été bloqués par le gouvernement de l'archipel.

Vecteurs

Un gouvernement soucieux de l'état de santé des joueurs. Une éventuelle contamination les transformerait en vecteurs de la maladie à leur retour, si jamais ils s'étaient rendus en Afrique du Sud. Il semblerait que les autorités malgaches partagent le même avis. D'où leur hésitation, voire même leur réticence, à délivrer une autorisation pour les Barea.

Le premier match de la sélection malgache est fixé pour ce mercredi 7 juillet. Ce sera contre le Malawi, dans le cadre de la première journée du groupe B.

Cette édition 2021 de la Cosafa Cup se tiendra dans la Mandela Bay. Une biobulle y a été installée, afin de garantir la sécurité sanitaire des participants. Certes, la bulle sera hermétique. Mais les joueurs et les staffs techniques s'exposeront à des risques en dehors, à leur arrivée à l'aéroport et lors des transferts par exemple.