Ile Maurice: Pétition électorale au numéro 8 - Surendra Dayal déposera ce matin en Cour suprême

Surendra Dayal, qui conteste l'élection de Pravind Jugnauth, Leela Devi Dookun-Luchoomun et de Yogida Sawmynaden lors des élections législatives du 7 novembre 2019, témoignera ce matin devant les juges David Chan et Karuna Devi Gunesh-Balaghee. Me Robin Ramburn, Senior Counsel, représente le pétitionnaire.

La première audience, hier, a été marquée par une objection de Me Ravind Chetty, Senior Counsel, qui représente les défendeurs, et de Me Raouf Gulbul, avocat de la MBC, par rapport à la réplique de Surenda Dayal aux demande de particulars des défendeurs. Ces avocats ont informé les juges que leurs clients ne sont pas d'accord sur certains paragraphes soumis par le pétitionnaire, surtout par rapport à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), à Anooj Ramsuran et Somduth Dulthumun.

La séance a été levée afin de permettre à toutes les parties de trouver une entente. À la reprise, Me Ramburn a informé les juges que toutes les parties sont arrivées à un consensus. Il a indiqué que Surendra Dayal a accepté de reformuler sa réplique par rapport aux particulars des défendeurs.

Me Ramburn s'est engagé à modifier la réplique de son client et la déposera en Cour ce matin. Avec ce développement, la motion des défendeurs n'a pas sa raison d'être.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et ses deux colistiers étaient présents en Cour. Le juge David Chan est intervenu pour informer les avocats des parties concernées qu'ils recevront tous les jours le compte-rendu des débats.

Les choses sérieuses débuteront donc ce matin avec la déposition de Surendra Dayal. Les codéfendeurs sont : Ashock Kumar Jugnauth, Atma Bumma, le commissaire électoral, l'Electoral Supervisory Commission, la Returning Officer, Me Meenakshi Gayan-Jaulimsing et la MBC.